美軍直升機墜華盛頓州引發野火 4人下落不明

美國陸軍今天在新聞稿中表示，一架隸屬陸軍的MH-60黑鷹直升機昨晚在華盛頓州路易–麥科得聯合空軍基地（Joint Base Lewis-McChord）附近墜毀，機上有4名軍人。

美聯社報導，軍方並未公布機上人員的情況。這4名軍人隸屬第160特種作戰航空團（160th SpecialOperations Aviation Regiment, Airborne）。

根據陸軍官員說法，這架直升機昨晚9時左右執行例行訓練任務時失事，墜機原因仍在調查中。合眾國際社（UPI）報導說機上4人下落不明。

華盛頓州自然資源廳表示，直升機墜毀後引發小規模野火，截至今天上午延燒範圍達到0.4公頃。

自然資源廳官員說，他們正與軍方及當地消防部門等多個機關合作滅火。