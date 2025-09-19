媒體：川普拒絕批准4億美元對台軍援

據《華盛頓郵報》週四（9月18日）的報導，美國總統川普今年夏天曾拒絕批准對台軍事援助。川普近期積極尋求跟中國達成貿易協議，有消息還指雙方可能安排領袖峰會，外界關注川普政府是否因此改變對台灣的立場。

《華郵》引述不具名的知情人士說法稱，川普未批准的這批對台軍援價值逾4億美元，而且包含比過去的軍援更具殺傷力的裝備，如無人機、飛彈、監測海岸線的感應器等用於「不對稱作戰」的武器。這些新一代的裝備可能數年後才能出貨；台灣此前仍有數百萬美元的軍售尚未獲交付，包含F-16戰機和魚叉反艦飛彈（Harpoon）。

《華郵》指，川普拒批軍援的決定，顯示美國對台政策的180度轉彎。但這一決定仍可能改變；一位白宮官員表示，針對這批援助的最終決定尚未底定，台灣駐美代表處則拒絕回應上述報導

曾任職五角大廈的美國企業研究所資深研究員卜大年（Dan Blumenthal）說：「現在正是美國絕不該鬆開（軍援的）油門踏板之際。」

現階段，美國提供軍備給台灣的方式包含軍售、「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）和「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority）等管道。拜登政府任內曾三次以總統撥款權直接提供軍備給台灣，另有一批逾20億美元的長期軍援。

川普政府對台立場搖擺？

川普首任內曾批准約200億美元的對台軍售。去年3月，白宮提出的2025財年預算案中，則首度單獨編列提供給台灣的1億美元軍援，美國國務院形容這是「歷史性」的投資；今年7月，參議院撥款委員會也初步決定授權川普動用總統撥款權，從美國的庫存調撥價值10億美元的軍備給台灣。

不過，自川普重返白宮以來，對中國和台灣都釋出了矛盾的訊號。有些曾在川普第一次任內任職的官員和共和黨議員感到憂慮，擔心美國對台灣防衛的支持不夠。

今年4月，美國再度對中國發動貿易戰，但雙邊談判後暫緩高額關稅，美方表態可能鬆綁部分高科技出口管制措施，TikTok「不賣就禁」的期限也一再延後。對台灣，川普曾多次批評其「偷走」美國的半導體生意。《金融時報》、路透社等媒體7月還曾揭露，台灣總統賴清德原定在出訪中美洲途中過境紐約，但遭川普拒絕。台灣政府否認此事。

媒體消息還指，台灣國防部長顧立雄原本打算到訪華府，跟美國國防部副部長柯伯吉（Elbridge Colby）舉行防務會議，但美方臨時取消了會晤；有觀察認為，川普政府擔心若台灣防長訪美，可能激怒中國，影響美中領袖峰會的安排。

據《金融時報》本月初報導，台美防務會議最終調降層級，改於8月在阿拉斯加舉行。《華郵》稱，雙方在會議上就一批大型軍售達成共識，台灣打算再採購數十億美元的武器，希望透過軍購特別預算來支付；目前特別預算案正在立法院審議。一位不具名的美國國會助理則透露，川普政府這週以非正式的方式通報國會，接下來會有一批5億美元的對台軍售。

賴清德已宣布明年防衛預算增加到3.3%，到2030年還會增至5%。加強台美軍事往來的同時，台灣政府也不斷強調要加強自我防衛實力。中國政府則多次重申其一貫立場，反對台美之間有任何官方互動，並批評美國對台軍援違反「一中原則」。

