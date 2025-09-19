快訊

美國陸軍黑鷹直升機夜間墜毀！機上4名特種部隊官兵生死不明

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國陸軍第160特種作戰航空團的一架MH-60黑鷹直升機，攝於2014年1月。路透
美國陸軍第160特種作戰航空團的一架MH-60黑鷹直升機，攝於2014年1月。路透

美國陸軍一架載有4名特種部隊士兵的黑鷹直升機，於17日晚間在華盛頓州西部靠近一處軍事基地的鄉間墜毀。陸軍尚未公布機上人員狀況，墜機原因正在調查中。

紐約時報與美聯社報導，這架MH-60黑鷹直升機與機上士兵隸屬於第160特種作戰航空團，駐紮於華盛頓州西部的路易斯–麥克喬德聯合基地（Joint Base Lewis-McChord）。飛行員當時正在進行例行訓練飛行，卻於當地時間晚上9時左右，在靠近基地鄉間的峰湖（Summit Lake）一帶墜毀。

陸軍官員表示，由於樹木茂密且地處偏遠，急救人員趕往墜機現場時面臨挑戰。陸軍發言人史考特（Allie Scott）中校18日指出：「這裡非常偏遠，而且很難到達，我們還不清楚究竟發生什麼事，仍有太多未知因素。」

瑟斯頓（Thurston）郡警局表示，基地已與一架直升機失去聯繫，並已找到墜機現場。萊西（Lacey）市警局指出，他們於18日清晨接獲通報後趕往現場，並出動無人機勘察，發現墜機引發灌木叢火災。

瑟斯頓郡警局長桑德斯（Derek Sanders）在臉書表示，警員已找到墜機現場，但由於現場起火，熱度甚至讓他們的鞋子過熱，無法繼續搜救作業。華盛頓州自然資源部表示，墜機引發的小型野火至早晨已擴及約0.4公頃，相關人員正與軍方及當地消防隊等多個單位合作撲滅火勢。

墜機 陸軍 黑鷹直升機

相關新聞

重返阿富汗監控中國？川普暗示正與神學士協商收回巴格蘭空軍基地

美國總統川普表示，美國正尋求從阿富汗神學士政權手中重新取得巴格蘭（Bagram）空軍基地的控制權，以收回當初混亂撤離期間...

美國陸軍黑鷹直升機夜間墜毀！機上4名特種部隊官兵生死不明

美國陸軍一架載有4名特種部隊士兵的黑鷹直升機，於17日晚間在華盛頓州西部靠近一處軍事基地的鄉間墜毀。陸軍尚未公布機上人員...

影／俄羅斯堪察加半島凌晨規模7.8強震 劇烈搖晃影片曝光

俄羅斯遠東堪察加半島近海台灣時間19日凌晨發生規模7.8強震，造成建築物劇烈搖晃，當局一度發布海嘯警報，後來已解除。

007情報員上司MI6徵才公告 鎖定暗網高手

英國軍情六處（MI6）推出暗網入口「Silent Courier」，目的是讓潛在線民能匿名、安全地提供情報，尤其針對俄羅...

媒體：川普拒絕批准4億美元對台軍援

據《華盛頓郵報》週四（9月18日）的報導，美國總統川普今年夏天曾拒絕批准對台軍事援助。川普近期積極尋求跟中國達成貿易協議，有消息還指雙方可能安排領袖峰會，外界關注川普政府是否因此改變對台灣的立場。

日本自衛隊飛機衝出跑道 新潟機場跑道暫關

根據日本新潟機場事務所等單位表示，航空自衛隊一架救災用的飛機，今天上午衝出新潟機場的跑道。該機場的跑道已全數關閉。自衛隊...

