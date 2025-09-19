聽新聞
美國陸軍黑鷹直升機夜間墜毀！機上4名特種部隊官兵生死不明
美國陸軍一架載有4名特種部隊士兵的黑鷹直升機，於17日晚間在華盛頓州西部靠近一處軍事基地的鄉間墜毀。陸軍尚未公布機上人員狀況，墜機原因正在調查中。
紐約時報與美聯社報導，這架MH-60黑鷹直升機與機上士兵隸屬於第160特種作戰航空團，駐紮於華盛頓州西部的路易斯–麥克喬德聯合基地（Joint Base Lewis-McChord）。飛行員當時正在進行例行訓練飛行，卻於當地時間晚上9時左右，在靠近基地鄉間的峰湖（Summit Lake）一帶墜毀。
陸軍官員表示，由於樹木茂密且地處偏遠，急救人員趕往墜機現場時面臨挑戰。陸軍發言人史考特（Allie Scott）中校18日指出：「這裡非常偏遠，而且很難到達，我們還不清楚究竟發生什麼事，仍有太多未知因素。」
瑟斯頓（Thurston）郡警局表示，基地已與一架直升機失去聯繫，並已找到墜機現場。萊西（Lacey）市警局指出，他們於18日清晨接獲通報後趕往現場，並出動無人機勘察，發現墜機引發灌木叢火災。
瑟斯頓郡警局長桑德斯（Derek Sanders）在臉書表示，警員已找到墜機現場，但由於現場起火，熱度甚至讓他們的鞋子過熱，無法繼續搜救作業。華盛頓州自然資源部表示，墜機引發的小型野火至早晨已擴及約0.4公頃，相關人員正與軍方及當地消防隊等多個單位合作撲滅火勢。
