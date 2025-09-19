內外壓力牽動德國對以色列立場 保守派同盟現齟齬

德國總理梅爾茨8月宣布限制部分對以色列的武器出口，被視為他在以色列政策上的重大調整，不僅引發猶太社群震盪，更讓基民盟與基社盟這對保守派姐妹政黨，首次以色列在向來立場一致的以色列問題上，出現裂痕。

●加薩人道危機惡化 各界壓力迫梅爾茨轉向

飢餓民眾在排隊領取食物時遭到槍擊的畫面，引發德國社會強烈震撼，輿論普遍同情加薩，使德國政府的親以立場承受沉重壓力。今年8月，梅爾茨在致函黨部時便坦言，以色列的軍事升級行動「加劇了德國與歐洲的社會矛盾」，並將武器出口限制歸因於國內氛圍。

綜合德媒分析，梅爾茨之所以轉向，主要與加薩人道危機惡化、對以色列總理尼坦雅胡的失望，以及來自歐盟與社民黨（SPD）的壓力有關。

另一方面，梅爾茨原期望透過直接對話影響以色列，但實際情況卻與尼坦雅胡安撫德國的說法多有出入。當以色列8月決定擴大地面攻勢時，梅爾茨才意識到自己難以撼動尼坦雅胡，因而選擇以限制軍售表態。

更重要的是來自歐洲與執政聯盟內部的壓力。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和社民黨（SPD），皆要求德國與其他歐洲國家保持一致，對以色列施壓。

同時受到民意反彈與歐洲盟友的多重壓力，梅爾茨在「國家理性」與政治現實之間進退兩難。

做為德國外交政策定海神針的「國家理性」（Staatsräson）指的是德國應對以色列國家安全負起責任，此概念由前總理梅克爾（Angela Merkel）2008年在以色列國會演說中首度提出，作為納粹大屠殺歷史責任的道德延續。雖未明文入法，但歷屆政府長年以此作為對以色列與中東政策的核心依據。

●保守派對以政策有溫差 梅爾茨立場鬆動

梅爾茨（Friedrich Merz）在上任前，批評前總理蕭茲（Olaf Scholz）對以軍售態度過於保守。然而，隨著加薩人道危機惡化，歐盟與德國國內批評以色列的聲浪不斷。今年5月，梅爾茨公開聲明：「當國際人道法真的遭到侵犯時，德國必須有所表態。」

根據明鏡週刊（Der Spiegel）消息，9月初黨團會議上，梅爾茨向自家基民盟（CDU）與姐妹黨基社盟（CSU）解釋，「支持以色列」與「批評以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府」並不矛盾，限制軍售也不意味德國立場改變。但他的說明卻未獲共鳴，現場氣氛冷淡。

反倒基社盟黨團主席霍夫曼（Alexander Hoffmann）發言時贏得熱烈掌聲。他表示，任何談論以哈衝突的討論，都必須同時提到巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）的責任，不能單怪以色列。並強調德國必須是一個讓猶太人能安心生活的地方。

15日，在梅爾茨出席的猶太教堂揭幕典禮上，基社盟黨魁索德（Markus Söder）更公開表示：「感謝我們沒有追隨歐洲一些國家的腳步，而是繼續站在以色列這一邊。」德媒普遍認為，這番話是提醒梅爾茨在歐盟必須堅定維持挺以立場。

外界觀察指出，長期以來堅定支持以色列的保守派政黨首次因為以色列問題，出現裂痕。

●德以關係重大進展多由聯盟黨推動

基民盟／基社盟（合稱聯盟黨，Union）與以色列的特殊關係可追溯到二戰後。1952年，基民盟籍的首任總理艾德諾（Konrad Adenauer）推動簽署盧森堡協定，開啟德國與猶太人和解之路；1965年，基民盟總理艾哈德（Ludwig Erhard）任內，德以正式建交。

2008年，同黨總理梅克爾（Angela Merkel）在以色列國會更明確指出，「以色列安全是德國國家理性（Staatsräson）的一部分」，將支持以色列與猶太人提升為德國外交與內政的核心準則。

二戰過後，德以關係的重大進展，都發生在聯盟黨主政時期，如今，試圖將「支持以色列國家」與「批評尼坦雅胡政府」切割的梅爾茨，恐動搖保守派長年堅守的傳統原則。

●批評尼坦雅胡政府 是否代表背棄以色列？

猶太教堂揭幕典禮上，梅爾茨談到猶太大屠殺的過往，罕見在公眾面前哽咽落淚，德媒紛紛報導，向來強硬的梅爾茨，難得展現脆弱一面。

研究德以關係的學者馬威基（Daniel Marwecki）對德國保守派的看法，或許可以為梅爾茨的壓力解套。馬威基認為，聯盟黨與以色列的特殊關係，本質上是一種精明的「互利交換」，以色列提供德國「贖罪與正當性」，德國則給予以色列建國與發展所需資源。

這段歷史過去被視為勇敢承擔的道德責任，但在他看來，其實只是一種偶然，也是一則聯盟黨自我建構的神話。

隨著英、法等國預計在9月22日聯合國大會支持巴勒斯坦建國，歐盟17日也正式提出對以色列的制裁案，這段保守派堅持唱響的「神話」是否會在梅爾茨手中裂解值得觀察；而批評尼坦雅胡政府，是否代表背棄以色列則留待辯論。