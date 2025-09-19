影／俄羅斯堪察加半島凌晨規模7.8強震 劇烈搖晃影片曝光
俄羅斯遠東堪察加半島近海台灣時間19日凌晨發生規模7.8強震，造成建築物劇烈搖晃，當局一度發布海嘯警報，後來已解除。
法新社報導，美國地質調查所（USGS）表示，地震發生在俄羅斯堪察加邊疆區首府堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）以東128公里處，震源深度約10公里，屬於淺層地震。
根據報導，俄羅斯科學院統一地球物理局當地分部估計規模較低，為7.4級，並報告至少發生5次餘震。美國太平洋海嘯預警中心曾發出警報，數小時後表示威脅已解除。
俄羅斯社群媒體上的影片顯示，居民家中的家具和燈具劇烈晃動，另有影片顯示停放在街道上的汽車前後搖晃，據報機場設施受到影響。堪察加邊疆區行政長官索洛多夫（Vladimir Solodov）在Telegram上表示：「今天早晨再次考驗堪察加居民的韌性，目前尚未收到任何損害報告。我呼籲大家保持冷靜。」
堪察加半島位於環繞太平洋的「火環帶」（Ring of Fire）上，是地震活動頻繁的高風險區域，當地沿海7月曾發生規模8.8的超級強震，引發海嘯，部分沿海村莊被海水吞沒，並在太平洋周邊地區觸發多起海嘯警報。
More video showing the shaking from the (prelim) M7.8 earthquake off the coast of Kamchatka, Russia a short while ago... pic.twitter.com/zScDe2HDAB— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 18, 2025
