安理會表決要求加薩立即停火 美國再次否決

中央社／ 紐約聯合國總部18日綜合外電報導

美國今天再度否決聯合國安全理事會（UNSC）要求加薩走廊立即無條件永久停火及哈瑪斯（Hamas）釋放人質的決議案，美方表示，決議內容未能譴責哈瑪斯。

綜合美聯社和法新社報導，除了美國以外，安理會其他14個理事國都投下贊成票。這項決議案形容加薩走廊（Gaza Strip）處於「災難性」人道局勢，敦促以色列解除對加薩約210萬名巴勒斯坦人運送援助物資的所有限制措施。

美國資深政策顧問歐塔加斯（Morgan Ortagus）在表決前說：「美國反對這項決議案並不令人意外，因為決議內容未能譴責哈瑪斯，也沒有承認以色列自衛權利，並且不當地將對哈瑪斯有利的虛假敘事合理化，這些論調不幸地在安理會廣為流傳。」

她還表示，其他理事國「無視」美國警告決議措辭「令人無法接受」，反而採取表演性質的行動，導致美國不得不否決。

美國已多次否決相關決議案，上次是在6月，延續過去立場支持以色列。

這次由安理會10個非常任理事國起草的決議案，相較過去版本更強調巴勒斯坦平民「苦難不斷加深」的處境。

阿爾及利亞駐聯合國大使本賈馬（Amar Bendjama）表示：「安理會14個理事國勇敢發聲。他們本著良知行動，站在國際輿論一方。」

巴基斯坦駐聯合國大使阿瑪德（Asim Ahmad）也形容這場在安理會第1萬次會議上舉行的表決是「黑暗時刻」。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）說：「我能理解巴勒斯坦人民此刻在觀看安理會會議時心中的憤怒、挫折與失望。」

以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）則抨擊這項決議案「無法讓人質獲釋，也無助於區域安全」，「即使安理會選擇對恐怖主義視而不見，以色列仍將繼續打擊哈瑪斯，保護公民」。

世界領袖下週將在聯合國大會齊聚一堂，加薩議題會是一大焦點，多個美國主要盟國預計宣布承認巴勒斯坦國。

美國 安理會 聯合國

相關新聞

重返阿富汗監控中國？川普暗示正與神學士協商收回巴格蘭空軍基地

美國總統川普表示，美國正尋求從阿富汗神學士政權手中重新取得巴格蘭（Bagram）空軍基地的控制權，以收回當初混亂撤離期間...

影／俄羅斯堪察加半島凌晨規模7.8強震 劇烈搖晃影片曝光

俄羅斯遠東堪察加半島近海台灣時間19日凌晨發生規模7.8強震，造成建築物劇烈搖晃，當局一度發布海嘯警報，後來已解除。

007情報員上司MI6徵才公告 鎖定暗網高手

英國軍情六處（MI6）推出暗網入口「Silent Courier」，目的是讓潛在線民能匿名、安全地提供情報，尤其針對俄羅...

6月以來首次！川習通話美東時間19日上午9時舉行 川普給出高期望

彭博資訊報導，一位美國官員透露，川普與習近平的通話定於美東時間19日上午9點（台灣時間19日晚上9時）舉行。TikTok...

華郵：川普為美中貿易協議與川習會 拒絕批准對台121億元軍援

華盛頓郵報18日引述5位知情人士獨家報導，美國總統川普為推動與中國國家主席習近平的貿易協議與可能的高峰會，今年夏天拒絕批...

內外壓力牽動德國對以色列立場 保守派同盟現齟齬

德國總理梅爾茨8月宣布限制部分對以色列的武器出口，被視為他在以色列政策上的重大調整，不僅引發猶太社群震盪，更讓基民盟與基...

