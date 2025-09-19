安理會表決要求加薩立即停火 美國再次否決

美國今天再度否決聯合國安全理事會（UNSC）要求加薩走廊立即無條件永久停火及哈瑪斯（Hamas）釋放人質的決議案，美方表示，決議內容未能譴責哈瑪斯。

綜合美聯社和法新社報導，除了美國以外，安理會其他14個理事國都投下贊成票。這項決議案形容加薩走廊（Gaza Strip）處於「災難性」人道局勢，敦促以色列解除對加薩約210萬名巴勒斯坦人運送援助物資的所有限制措施。

美國資深政策顧問歐塔加斯（Morgan Ortagus）在表決前說：「美國反對這項決議案並不令人意外，因為決議內容未能譴責哈瑪斯，也沒有承認以色列自衛權利，並且不當地將對哈瑪斯有利的虛假敘事合理化，這些論調不幸地在安理會廣為流傳。」

她還表示，其他理事國「無視」美國警告決議措辭「令人無法接受」，反而採取表演性質的行動，導致美國不得不否決。

美國已多次否決相關決議案，上次是在6月，延續過去立場支持以色列。

這次由安理會10個非常任理事國起草的決議案，相較過去版本更強調巴勒斯坦平民「苦難不斷加深」的處境。

阿爾及利亞駐聯合國大使本賈馬（Amar Bendjama）表示：「安理會14個理事國勇敢發聲。他們本著良知行動，站在國際輿論一方。」

巴基斯坦駐聯合國大使阿瑪德（Asim Ahmad）也形容這場在安理會第1萬次會議上舉行的表決是「黑暗時刻」。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）說：「我能理解巴勒斯坦人民此刻在觀看安理會會議時心中的憤怒、挫折與失望。」

以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）則抨擊這項決議案「無法讓人質獲釋，也無助於區域安全」，「即使安理會選擇對恐怖主義視而不見，以色列仍將繼續打擊哈瑪斯，保護公民」。

世界領袖下週將在聯合國大會齊聚一堂，加薩議題會是一大焦點，多個美國主要盟國預計宣布承認巴勒斯坦國。