007情報員上司MI6徵才公告 鎖定暗網高手

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
現任MI6首長摩爾。美聯社
現任MI6首長摩爾。美聯社

英國軍情六處（MI6）推出暗網入口「Silent Courier」，目的是讓潛在線民能匿名、安全地提供情報，尤其針對俄羅斯。這個入口模仿美國中央情報局（CIA）2023年設立的暗網網站，CIA當時希望透過匿名管道吸引那些在其他情況下不願聯繫的情報提供者。

CIA的暗網網站使用 Tor 瀏覽器存取，該瀏覽器最初由美國海軍於1990年代末期開發，目的是讓使用者能在網路上匿名瀏覽。MI6的新入口也採用相同技術，並建議使用者搭配可信賴的虛擬私人網路（VPN）與與自身無關的設備，以降低在某些國家可能面臨的風險。

MI6表示，這項新措施是為了「讓那些可能擁有重要情報的人能夠安全地與我們聯繫」。使用者不需提供姓名或身分，只需說明自己想提供什麼樣的情報，以及為何選擇MI6。

相關使用說明將於19日在MI6的官方YouTube頻道公開。宣傳影片風格向「007」致敬，畫面包括森林漫步、沙漠 SUV、俄文「傳送情報」字樣，並搭配將卸任的MI6首長摩爾（Richard Moore） 的旁白：「我們知道你可能害怕，但我們也知道你可能願意挺身而出。」

摩爾將於伊斯坦堡發表告別演說，正式啟動此服務。他的繼任者米特維利（Blaise Metreweli）將成為MI6首位女性首長，曾任技術創新「Q部門」主管。

