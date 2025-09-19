西班牙國王訪埃及促進投資 譴責加薩人道危機

西班牙國王菲利佩六世伉儷16日至19日訪問埃及，目的在加速對埃及的交通建設、再生能源等投資，並幫助埃及重振觀光業。菲利佩六世在訪問期間譴責加薩人道危機，並力讚埃及為中東和平做出貢獻。

西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）和王后雷蒂西亞（Reina Letizia）在埃及總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）邀請下，由西國外交部長阿爾巴雷斯（JoséManuel Albares）陪同出訪埃及，進行2025年暑假過後的首次國是訪問。

根據西班牙國家報（El País），西班牙國王和王后為期4天的訪問，包含一系列政治、經濟與文化議程，主要目的在於加速並擴大西班牙對埃及的「交通運輸基礎設施」、「再生能源」與「水利資源」等經濟領域的投資，並利用此行簽署雙邊商業與法律合作協議。

此外，由於加薩戰爭、鄰國蘇丹內戰以及利比亞的政治亂局，為占埃及國內生產毛額（GDP）14%的觀光業造成嚴重的負面影響，塞西期盼透過西班牙國王夫婦造訪的宣傳效益，幫助埃及重振旅遊形象。

菲利佩六世16日抵達埃及時，在首都開羅舉行的招待大會上發表演說，譴責以色列對加薩走廊實施的軍事行動造成「人道主義危機」，令數十萬巴勒斯坦平民遭受殘酷無情、令人難以承受的苦難。

菲利佩六世指出，一個安全穩定、和平共處、奠基於對話與和解的中東，雖然看似難以實現的「烏托邦」，但是「我們都應當為實現此目標做出貢獻」。

菲利佩六世17日與塞西會晤時，表示將捍衛建立一個「能與以色列和平共處」，領土包括加薩走廊、約旦河西岸以及東耶路撒冷的巴勒斯坦國的「可行性」。

菲利佩六世也對塞西大力讚揚埃及在與以色列和「哈瑪斯」（Hamas）之間協調停火、斡旋釋放人質和恢復人道援助等各方面的努力及發揮的調解作用。

根據國家報，埃及1979年與以色列簽署和平條約，是第一個與以國建立關係的阿拉伯國家，兩國在安全問題上一直保持密切合作。然而，隨著以色列在加薩的軍事行動加劇，雙方的政治關係顯著惡化。

菲利佩六世的埃及之行，也適逢西班牙和以色列政府外交關係緊張之際。西班牙總理桑傑士（PedroSánchez）日前宣布了9項制裁以色列的措施，包括禁止向以色列購買和出售武器、禁止為以色列軍隊運送燃料的船隻經西班牙港口過境等，試圖阻止「加薩種族滅絕」情勢惡化。

菲利佩六世今天出席在開羅舉行的「埃及—西班牙商業論壇」，則淡化了政治色彩，專注於此行目的，即加速並擴大西班牙企業在埃及的各項投資，並推動幫助埃及振興觀光旅遊業的合作計畫。

菲利佩六世這次出訪，是西班牙王室1977年以來第4度對埃及進行國是訪問，前3次分別為1977年、1978年、2008年，由其父「前國王璜．卡羅斯一世」（Juan Carlos I）與其母「王太后蘇菲亞（ReinaSofía）」出訪。

據西班牙外交部表示，自2024年2月埃及總統塞西訪問西班牙以來，兩國關係越來越緊密，雙邊戰略、商業合作與文化交流都日益加強中。