重返阿富汗監控中國？川普暗示正與神學士協商收回巴格蘭空軍基地

美國總統川普表示，美國正尋求從阿富汗神學士政權手中重新取得巴格蘭（Bagram）空軍基地的控制權，以收回當初混亂撤離期間放棄的關鍵戰略資產。

衛報報導，巴格蘭基地靠近中國大陸，曾是美國在阿富汗最大的軍事據點，也是重要的區域立足點。川普18日結束對英國是訪問，與英國首相施凱爾在契克斯莊園舉行聯合記者會時暗示，他正在與塔利班談判，讓美軍再次占用該基地。

川普說：「這是世界上最大的空軍基地之一，我們白白給了他們。我們正在努力拿回來，順便說一句。」他指出，因為塔利班「需要我們的東西，美方正努力把巴格蘭基地拿回來，「我們希望拿回那個基地，但原因之一是，正如你知道的，距離中國製造核武器的地方只有一小時路程。」

這不是川普第一次提及想收回巴格蘭空軍基地，2月舉行再度當選後首場內閣會議時就表示，在他之前的阿富汗撤軍計劃中，「我們本來打算保留巴格蘭，不是因為阿富汗，而是因為中國，它距離中國製造核子飛彈的地方正好一個小時的路程。」

他進一步指出，巴格蘭是世界上最大的空軍基地之一，擁有以厚重混凝土和鋼材建造的最大跑道之一。該機場擁有一條3600公尺的跑道，可供轟炸機和大型運輸機使用。川普當時還聲稱中國正在占領該機場。塔利班隨後加以否認。

消息人士向CNN表示，有關將巴格蘭基地重新交回美國控制的討論至少可追溯至3月。川普及其資深國安官員認為，該基地之所以重要，有多個原因，包括監控距離邊境不到800公里的中國、開採阿富汗的稀土元素及礦產資源、建立針對ISIS的反恐據點，以及可能重新開放外交設施，但上述所有目標都需要美軍駐紮。