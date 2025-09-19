快訊

別加牛奶！譚敦慈親授「隔夜燕麥」製作法，加「它」形成最強營養組合

咖啡也能Fine Dining 作家Chez Kuo解讀台灣咖啡新風潮

北市木柵國中旁民宅大火 2大2小站屋頂…驚悚畫面曝光

6月以來首次！川習通話美東時間19日上午9時舉行 川普給出高期望

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普18日結束對英國是訪問，與英國首相施凱爾（未入鏡）一起出席在契克斯莊園舉行的記者會。路透
美國總統川普18日結束對英國是訪問，與英國首相施凱爾（未入鏡）一起出席在契克斯莊園舉行的記者會。路透

彭博資訊報導，一位美國官員透露，美國總統川普與中國國家主席習近平的通話定於美東時間19日上午9點（台灣時間19日晚上9時）舉行。TikTok、波音飛機、稀土磁鐵以及台灣問題預料將成討論焦點。這將是兩人自6月以來首次對話。

美國總統川普18日結束對英國是訪問行程，與英國首相施凱爾在契克斯莊園舉行聯合記者會時，為即將於19日與中國國家主席習近平的通話設下很高的期望。他表示，TikTok的交易幾乎完成，並補充希望能在關稅等更廣泛議題上取得進展。

儘管部分問題仍未公開解決，川普談及TikTok交易時已使用過去式語氣，並承諾該公司最終將由「全美國投資者」控股。他同時表示，希望與習近平討論一系列議題，強調「在更大範圍上，我們距離達成協議已相當接近」。

中國官媒證實，TikTok框架協議已經達成，但提供的摘要略有不同。中方指出，「雙方就包括TikTok在內的中國企業在美國的持續運營達成共識」。核心問題在於，若TikTok被拆分為一間由美方主導的獨立公司，長期支撐其運作的中國演算法將如何繼續使用。

川普在18日的記者會上未透露太多細節，只強調「TikTok擁有巨大的價值」，並補充指出，與其浪費，「我寧可從中撈好處。」他也顯得非常自信，並預告將與習近平討論一系列其他議題，部分關稅的緩徵期也可能會延長。

他說：「我們可能會跟中國延長，但會用現在這些條件，這些條件非常不錯。」

TikTok 美國 川普

延伸閱讀

美對台政策大轉彎 川普今夏拒絕批准120億台灣軍援

川普與英相開記者會 再提19日與習近平通話談TikTok

美英領袖記者會 川普稱想收回阿富汗基地 「因為離中國核武設施很近」

川普訪英盛裝出席國宴！坐凱特王妃旁羞喊「很漂亮」 眼神露餡全被拍

相關新聞

重返阿富汗監控中國？川普暗示正與神學士協商收回巴格蘭空軍基地

美國總統川普表示，美國正尋求從阿富汗神學士政權手中重新取得巴格蘭（Bagram）空軍基地的控制權，以收回當初混亂撤離期間...

6月以來首次！川習通話美東時間19日上午9時舉行 川普給出高期望

彭博資訊報導，一位美國官員透露，川普與習近平的通話定於美東時間19日上午9點（台灣時間19日晚上9時）舉行。TikTok...

華郵：川普為美中貿易協議與川習會 拒絕批准對台121億元軍援

華盛頓郵報18日引述5位知情人士獨家報導，美國總統川普為推動與中國國家主席習近平的貿易協議與可能的高峰會，今年夏天拒絕批...

影／俄羅斯堪察加半島凌晨規模7.8強震 劇烈搖晃影片曝光

俄羅斯遠東堪察加半島近海台灣時間19日凌晨發生規模7.8強震，造成建築物劇烈搖晃，當局一度發布海嘯警報，後來已解除。

007情報員上司MI6徵才公告 鎖定暗網高手

英國軍情六處（MI6）推出暗網入口「Silent Courier」，目的是讓潛在線民能匿名、安全地提供情報，尤其針對俄羅...

俄羅斯7.8強震侵襲…發布海嘯警報 目前暫無災情傳出

俄羅斯遠東堪察加地區（Kamchatka）今天遭遇強震侵襲，引發一系列海嘯警報，目前尚未有任何災情回報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。