6月以來首次！川習通話美東時間19日上午9時舉行 川普給出高期望

彭博資訊報導，一位美國官員透露，美國總統川普與中國國家主席習近平的通話定於美東時間19日上午9點（台灣時間19日晚上9時）舉行。TikTok、波音飛機、稀土磁鐵以及台灣問題預料將成討論焦點。這將是兩人自6月以來首次對話。

美國總統川普18日結束對英國是訪問行程，與英國首相施凱爾在契克斯莊園舉行聯合記者會時，為即將於19日與中國國家主席習近平的通話設下很高的期望。他表示，TikTok的交易幾乎完成，並補充希望能在關稅等更廣泛議題上取得進展。

儘管部分問題仍未公開解決，川普談及TikTok交易時已使用過去式語氣，並承諾該公司最終將由「全美國投資者」控股。他同時表示，希望與習近平討論一系列議題，強調「在更大範圍上，我們距離達成協議已相當接近」。

中國官媒證實，TikTok框架協議已經達成，但提供的摘要略有不同。中方指出，「雙方就包括TikTok在內的中國企業在美國的持續運營達成共識」。核心問題在於，若TikTok被拆分為一間由美方主導的獨立公司，長期支撐其運作的中國演算法將如何繼續使用。

川普在18日的記者會上未透露太多細節，只強調「TikTok擁有巨大的價值」，並補充指出，與其浪費，「我寧可從中撈好處。」他也顯得非常自信，並預告將與習近平討論一系列其他議題，部分關稅的緩徵期也可能會延長。

他說：「我們可能會跟中國延長，但會用現在這些條件，這些條件非常不錯。」