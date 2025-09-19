華郵：川普為美中貿易協議與川習會 拒絕批准對台121億元軍援

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普18日與英國首相施凱爾（未入鏡）在契克斯莊園舉行記者會，宣布兩國達成協議時眨了眨眼睛。路透
華盛頓郵報18日引述5位知情人士獨家報導，美國總統川普為推動與中國國家主席習近平的貿易協議與可能的高峰會，今年夏天拒絕批准總額逾4億美元（新台幣約121.2億元）的對台軍事援助。

消息人士表示，這項決定仍可能被推翻，但已顯示美國對台政策出現逆轉。2位知情人士表示， 這項援助案內容包含彈藥及自主無人機，殺傷力將比以往對台軍援更強。

白宮一名官員在聲明中表示，這項援助方案的決定尚未最終拍板。台灣駐美代表處拒絕評論。

前五角大廈官員、現任職美國企業研究院專家布魯門撒（Dan Blumenthal）表示：「美國現在放緩步調絕對是錯誤的時機。」

報導指出，川普政府為推動與北京達成廣泛的貿易協議，已在很大程度上放緩美中競爭，包括放寬高階半導體出口管制，以及拒絕執行國會通過的TikTok禁令。部分讓步已令前川普政府成員及共和黨國會議員感到震驚，他們並憂心美國對台灣的防務支持力道不足。

川普政府認為，台灣經濟龐大且繁榮，應比照以色列或歐洲國家自行購買武器，這一看法也獲部分民主黨議員支持。4名知情人士透露，美台防務官員曾於8月在阿拉斯加州安克拉治舉行會議，達成一項大型軍售共識。

台灣計畫透過目前立法院審議中的追加國防預算，支付總額可能達數十億美元的新一輪軍購。知情人士指出，該方案幾乎全由「非對稱性」裝備組成，例如無人機、飛彈及監測海岸的感測器，但這些新一代武器恐需數年才能交付。台北目前仍在等候先前採購、總值數十億美元的軍備，包括F-16戰機與魚叉反艦飛彈。

川普重返執政後，對台海兩岸釋出矛盾訊號，從4月突然對北京發動貿易戰，到指控台北竊取美國半導體技術，並取消美台高層防務會議，還勸阻賴清德總統8月過境紐約與達拉斯。

川普一再強調，中國不會在他任內入侵台灣。一名國會幕僚則透露，川普政府本周已非正式通知國會，可能對台出售價值5億美元（新台幣約151.5億元）的軍備，但拒絕具體說明採購項目。

