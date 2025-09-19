美中通話談台灣？共和黨議員：川普清楚台灣重要性

快訊

中央社／ 華盛頓18日專電

川普與習近平通話在即，外界無不關切上桌議題。共和黨眾議員穆勒納爾今天坦言，對這通電話不抱期待，認為只是形式；他沒有川習是否將談到台灣的內幕消息，但台灣絕對是美國人民心中關切的議題，對川普來說也是。

彭博引述一名美國官員報導，美國總統川普與中國國家主席習近平的通話，預計19日上午展開。TikTok、波音飛機、稀土磁鐵以及台灣問題預料將成討論焦點。這將是兩人自6月以來首次對話。

聯邦眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）今天在國會對中央社表示，兩人將談到 TikTok等其他議題，但他沒有聽說這場對話是否有正式的議程。

「所以我只能說，他們有對話是好事」。穆勒納爾指出，他相信總統正在主導TikTok的解決方案，盼能有明確的指引確保依法行事，保障美國民眾個資，及確保中共不會掌控演算法。

他再次強調，這畢竟只是一通電話，將促成後續貿易或國安政策的對話。他確信中國會試圖竭盡所能，外界已經看到北京對輝達的做法，下令中國科技企業停止採購輝達AI晶片，這些都是姿態和公關操作。

兩人是否將談到台灣方面，穆勒納爾說，他沒有內幕消息，但台灣顯然是需要更深入討論的議題。美方非常關切中共揚言必要時將武力奪取台灣。美方希望支持人民熱愛自由、能夠選舉自己領袖、並在全球經濟中扮演負責任角色的台灣。

他表示，雖然不知道川習通話會不會觸及台灣，「但對美國民眾無疑很重要，我知道對總統來說也是」。

彭博指出，這次通話將為川習10月底在韓國出席亞太經濟合作會議（APEC）場邊會面鋪路，替數月來圍繞關稅、出口限制及投資問題的低度摩擦拉下序幕。

而台灣仍是美中關係主要摩擦點。中國外交部長王毅日前再次敦促美方「在台灣問題上謹言慎行」。北京可能要求美國減少對台軍售或軍事訓練合作。

美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究員派翠西亞・金（Patricia M. Kim）2日則撰文指出，備受期待的「川習會」正逐漸成形，北京屆時可能要求美方使用更強硬的「反對台灣獨立」取代傳統的「不支持台獨」表述。

她建議，美國應表明這不在談判範圍內，以免自損在印太區域的威信。

