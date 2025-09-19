快訊

MLB／無預警！道奇巨投克蕭宣布本季退休 最終登板時間曝光

整理包／iPhone 17開賣想買現貨！10大通路貨況曝光 2家看圖、它有望甜甜價

美對台政策大轉彎 川普今夏拒絕批准120億台灣軍援

聽新聞
0:00 / 0:00

俄羅斯7.8強震侵襲…發布海嘯警報 目前暫無災情傳出

中央社／ 俄羅斯堪察加18日綜合外電報導
美國地質調查所（USGS）指出，這次地震規模達7.8，震源深度10公里，之後又出現多次餘震，最大規模達5.8。圖／取自USGS
美國地質調查所（USGS）指出，這次地震規模達7.8，震源深度10公里，之後又出現多次餘震，最大規模達5.8。圖／取自USGS

俄羅斯遠東堪察加地區（Kamchatka）今天遭遇強震侵襲，引發一系列海嘯警報，目前尚未有任何災情回報。

路透社報導，美國地質調查所（USGS）指出，這次地震規模達7.8，震源深度10公里，之後又出現多次餘震，最大規模達5.8。

俄羅斯聯邦緊急情況部（Emergencies Ministry）表示，這次地震規模為7.2。

堪察加地區首長索羅多夫（Vladimir Solodov）指出，所有緊急因應單位均已進入高度戒備狀態，但目前暫無災損回報。

俄羅斯當局已對瀕臨白令海和太平洋的堪察加半島東岸發布海嘯警報。

索羅多夫表示，海嘯浪高預計在0.5至1.5公尺間，示警民眾遠離沿岸地區。

他在Telegram上指出：「這個早晨再次考驗堪察加居民的韌性。地震發生後，我們立即展開了對社會機構和住宅建築的快速檢查。」

俄羅斯聯邦緊急情況部也對日本以北的千島群島（Kuril Islands）部分地區發布海嘯警報。

美國國家氣象局（U.S. National Weather Service）與太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami WarningCenter）則對阿拉斯加（Alaska）部分地區發布海嘯預警，表示可能出現強烈洋流，並預測堪察加部分海岸可能迎來高達3公尺的海浪。

堪察加位於高地震活動帶，過去一週已發生至少兩次規模超過7的強震。

海嘯 規模 俄羅斯

延伸閱讀

川普：若歐洲對中國制裁 北京可能會促俄烏戰爭結束

樺加沙颱風將轉中颱增胖逼近台灣 氣象署：下周一起3天嚴防強風豪雨

俄羅斯凌晨規模7.8強震 氣象署：嚴密監視海嘯後續影響

12縣市有感！清晨5時21分花蓮縣近海規模4.7地震 最大震度3級

相關新聞

華郵：川普為美中貿易協議與川習會 拒絕批准對台121億元軍援

華盛頓郵報18日引述5位知情人士獨家報導，美國總統川普為推動與中國國家主席習近平的貿易協議與可能的高峰會，今年夏天拒絕批...

俄羅斯7.8強震侵襲…發布海嘯警報 目前暫無災情傳出

俄羅斯遠東堪察加地區（Kamchatka）今天遭遇強震侵襲，引發一系列海嘯警報，目前尚未有任何災情回報

隨身5項物品測失智風險！被忽略的小習慣影響大腦健康

認知症（失智症）與我們息息相關，近年有研究指出，看似平常的生活用品或習慣，可能提高罹病風險。日本老年醫學專家指出，檢查隨身包包，就能看出你的生活方式是否對大腦健康不利。這些看似不起眼的小物，反映你未察覺的認知症危機。5有1沒有，你中了嗎？

美對台政策大轉彎 川普今夏拒絕批准120億台灣軍援

華盛頓郵報18日獨家報導，五名消息人士說，川普總統今夏為了與中國達成貿易協定以及與中國國家主席習近平舉行峰會，拒絕批准大...

川普赴英國是訪問不忘提柯克 再批吉米金摩「沒才華」

美國總統川普今天結束對英國的國是訪問，稍早他在記者會中表示，他相信已故保守派運動人士柯克原本有朝一日可能成為美國總統，並...

台灣成「詐騙之島」！每年被騙500億 韓媒：人均損失是日本近20倍

南韓媒體報導，台灣每年因語音和簡訊等釣魚詐欺而損失的金額遠超日、韓，使台灣在國際社會被冠上「詐騙之島」稱號。而且台灣也已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。