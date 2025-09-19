聽新聞
俄羅斯7.8強震侵襲…發布海嘯警報 目前暫無災情傳出
俄羅斯遠東堪察加地區（Kamchatka）今天遭遇強震侵襲，引發一系列海嘯警報，目前尚未有任何災情回報。
路透社報導，美國地質調查所（USGS）指出，這次地震規模達7.8，震源深度10公里，之後又出現多次餘震，最大規模達5.8。
俄羅斯聯邦緊急情況部（Emergencies Ministry）表示，這次地震規模為7.2。
堪察加地區首長索羅多夫（Vladimir Solodov）指出，所有緊急因應單位均已進入高度戒備狀態，但目前暫無災損回報。
俄羅斯當局已對瀕臨白令海和太平洋的堪察加半島東岸發布海嘯警報。
索羅多夫表示，海嘯浪高預計在0.5至1.5公尺間，示警民眾遠離沿岸地區。
他在Telegram上指出：「這個早晨再次考驗堪察加居民的韌性。地震發生後，我們立即展開了對社會機構和住宅建築的快速檢查。」
俄羅斯聯邦緊急情況部也對日本以北的千島群島（Kuril Islands）部分地區發布海嘯警報。
美國國家氣象局（U.S. National Weather Service）與太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami WarningCenter）則對阿拉斯加（Alaska）部分地區發布海嘯預警，表示可能出現強烈洋流，並預測堪察加部分海岸可能迎來高達3公尺的海浪。
堪察加位於高地震活動帶，過去一週已發生至少兩次規模超過7的強震。
