川普赴英國是訪問不忘提柯克 再批吉米金摩「沒才華」

中央社／ 英國契克斯18日綜合外電報導
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞在英國倫敦附近的斯坦斯特德機場（Stansted Airport）登上總統專機，並向媒體揮手致意，結束對英國的國是訪問。 路透社
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞在英國倫敦附近的斯坦斯特德機場（Stansted Airport）登上總統專機，並向媒體揮手致意，結束對英國的國是訪問。 路透社

美國總統川普今天結束對英國的國是訪問，稍早他在記者會中表示，他相信已故保守派運動人士柯克原本有朝一日可能成為美國總統，並再度抨擊深夜秀主持人吉米金摩沒才華。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普（Donald Trump）稍早與英國首相施凱爾（Keir Starmer）召開聯合記者會，他在開場致詞時說：「就在上週，一位偉大的美國人柯克（Charlie Kirk）因為表達心中想法而被殘忍暗殺。」

「他是一位很棒的年輕人，前途不可限量。有些人說他未來有可能成為總統，我告訴過他，我說，『查理，我認為你有朝一日很可能成為總統。』」

川普也向「許多致上哀悼之意的英國公民」表達感謝。

另外，美國深夜秀主持人吉米金摩（JimmyKimmel）對柯克遇害一事發表評論後，節目遭到停播。川普之前已在自己的社群平台「真實社群」（Truth Social）頁面上寫道：「對美國來說是個大好消息。」

川普今天在記者會上也再次批評吉米金摩，稱他「不是有才華的人」，對於吉米金摩遭停職是否涉及攻擊言論自由的問題則不予考慮。

川普說：「他的收視率非常差，早該把他開除了。所以你可以稱或不稱那是言論自由，他是因為沒才華才被開除的。」

川普在這場記者會中還提及烏克蘭和加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭、阿富汗的巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base）、美中就短影音平台TiTok的協議等多項議題。

法新社報導，川普與第一夫人梅蘭妮亞（MelaniaTrump）隨後在英國倫敦附近的斯坦斯特德機場（Stansted Airport）登上總統專機「空軍一號」（AirForce One），並向媒體揮手致意，但未發表談話，為期兩天的國是訪問就此落幕。

