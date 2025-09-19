川普赴英國是訪問不忘提柯克 再批吉米金摩「沒才華」

美國總統川普今天結束對英國的國是訪問，稍早他在記者會中表示，他相信已故保守派運動人士柯克原本有朝一日可能成為美國總統，並再度抨擊深夜秀主持人吉米金摩沒才華。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普（Donald Trump）稍早與英國首相施凱爾（Keir Starmer）召開聯合記者會，他在開場致詞時說：「就在上週，一位偉大的美國人柯克（Charlie Kirk）因為表達心中想法而被殘忍暗殺。」

「他是一位很棒的年輕人，前途不可限量。有些人說他未來有可能成為總統，我告訴過他，我說，『查理，我認為你有朝一日很可能成為總統。』」

川普也向「許多致上哀悼之意的英國公民」表達感謝。

另外，美國深夜秀主持人吉米金摩（JimmyKimmel）對柯克遇害一事發表評論後，節目遭到停播。川普之前已在自己的社群平台「真實社群」（Truth Social）頁面上寫道：「對美國來說是個大好消息。」

川普今天在記者會上也再次批評吉米金摩，稱他「不是有才華的人」，對於吉米金摩遭停職是否涉及攻擊言論自由的問題則不予考慮。

川普說：「他的收視率非常差，早該把他開除了。所以你可以稱或不稱那是言論自由，他是因為沒才華才被開除的。」

川普在這場記者會中還提及烏克蘭和加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭、阿富汗的巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base）、美中就短影音平台TiTok的協議等多項議題。

法新社報導，川普與第一夫人梅蘭妮亞（MelaniaTrump）隨後在英國倫敦附近的斯坦斯特德機場（Stansted Airport）登上總統專機「空軍一號」（AirForce One），並向媒體揮手致意，但未發表談話，為期兩天的國是訪問就此落幕。