印尼中巴布亞發生規模6.1地震
美國地質調查所（USGS）表示，印尼中巴布亞省（Central Papua）今天清晨發生規模6.1的淺層地震。
根據美國地調所，這起地震震央位於納比雷鎮（ Nabire）以南約28公里處。納比雷位於印尼與巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）所共享的大型太平洋島嶼上。
美國地調所測得地震規模為6.1，震源深度為10公里。不過，印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）則通報規模為6.6，震源深度為24公里，並指出已有數次餘震。
