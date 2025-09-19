俄羅斯堪察加東海岸附近規模7.8強震 觸發海嘯警報
美國地質調查所（USGS）表示，俄羅斯彼得羅巴甫洛夫斯克—堪察加市（Petropavlovsk-Kamchatsky）以東128公里處的海域發生規模7.8地震。
路透社報導，美國地質調查所還說，這次地震震源深度10公里。
位於夏威夷的美國國家氣象局（U.S. NationalWeather Service）太平洋海嘯警報中心（PacificTsunami Warning Center）在地震後發布了海嘯警報。
