俄羅斯堪察加東海岸附近規模7.8強震 觸發海嘯警報

中央社／ 俄羅斯堪察加半島19日綜合外電報導
圖／擷取自美國地質調查所網站
美國地質調查所（USGS）表示，俄羅斯彼得羅巴甫洛夫斯克—堪察加市（Petropavlovsk-Kamchatsky）以東128公里處的海域發生規模7.8地震

路透社報導，美國地質調查所還說，這次地震震源深度10公里。

位於夏威夷的美國國家氣象局（U.S. NationalWeather Service）太平洋海嘯警報中心（PacificTsunami Warning Center）在地震後發布了海嘯警報。

