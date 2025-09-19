英國擬承認巴勒斯坦國 川普：不同意施凱爾立場

中央社／ 英國契克斯18日綜合外電報導
美國總統川普（左）18日和英國首相施凱爾（右）舉行共同記者會。法新社
美國總統川普（左）18日和英國首相施凱爾（右）舉行共同記者會。法新社

美英兩國領袖在討論加薩（Gaza）戰事後，美國總統川普今天表示，就英國打算承認巴勒斯坦建國一事，他不同意英相施凱爾（Keir Starmer）的立場。

川普在訪英行程第二天，與施凱爾於英相官邸契克斯莊園（Chequers Court）共同舉行記者會，川普說：「我在這一點上與首相意見相左，這是我們少數不同意見之一。」

施凱爾7月宣布，若以色列未達成加薩停火等條件，英國將於9月聯合國大會上推動承認巴勒斯坦國。

今天記者會中，除了巴勒斯坦國等少數癥結外，施凱爾與川普大致展現一致立場。

儘管法國、加拿大及其他西方盟邦預計下週於聯合國展開相關行動，但美國已堅決反對各國承認巴勒斯坦建國。

施凱爾表示，兩人在會談時也討論了加薩惡化的局勢，雙方一致同意，有必要「落實和平及規劃具體途徑」。

川普則說：「我希望結束這場戰爭，也希望人質獲釋。」

川普形容加薩戰事「情勢複雜」，但對於媒體多次提問，他是否會建議盟友、以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）停止轟炸加薩，川普並未直接回答。

施凱爾稱加薩現況「無法容忍」，並強調「必須加速讓外援進入加薩」。

他說，承認巴勒斯坦建國一事，應納入更全面的「和平方案」，也包括確保巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）不得參與新政府，不過施凱爾並未說明正式承認的時程。

英國媒體今天指出，在聯合國峰會召開之前，施凱爾最快本週末會敲定承認巴勒斯坦國的最終計畫。

