川普再批普丁令他失望 英相施凱爾籲加大對俄施壓

中央社／ 華盛頓18日專電

俄烏停戰實質進展有限，美國總統川普今天表示，俄羅斯總統普丁令他失望，「他正在殺害許多人，而且他損失的人比他殺掉的還多」；若油價下跌，普丁將別無選擇，只能退出戰爭。英國首相施凱爾也強調，必須加大對俄施壓。

川普（Donald Trump）赴英國進行國是訪問，今天在距倫敦車程約1.5小時的契克斯（Chequers）英國首相鄉間官邸，與施凱爾（Keir Starmer）舉行雙邊會談，並召開聯合記者會。兩人稍早簽署科技夥伴協議，以強化兩國在人工智慧（AI）、量子運算及核能領域的合作。

媒體問及下一步如何促使俄烏停戰，川普表示，普丁（Vladimir Putin）令他失望，「他正在殺害許多人，且他損失的人比他殺掉的人還多…俄羅斯士兵的死亡率比烏克蘭士兵還高」。

施凱爾也指出，普丁近日露出真面目，對烏克蘭發動俄烏戰爭以來規模最大的攻擊，造成更多無辜者喪生，俄羅斯無人機還入侵北大西洋公約組織（NATO）國家領空，「這些行為不是一個想要和平的人會做的事」。

他強調，必須對俄羅斯加大施壓。在支援烏克蘭方面，英國與法國合作，準備在此承擔領導角色，並採取必要行動。

此外，川普日前表示，如果所有北約國家停止採購俄羅斯石油，他將對俄國實施「重大制裁」。他今天也說，如果油價下跌，普丁將別無選擇，「只能退出那場戰爭」；他希望接下來會有好消息。

施凱爾坦言，這對歐洲是一項挑戰，有些歐洲國家過度依賴來自俄羅斯的能源，「但我們確實需要加把勁，與我們的歐洲夥伴合作」。

外電先前報導，自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，由27國組成的歐盟已禁止大部分俄國石油進口，目前僅匈牙利及斯洛伐克仍在購買俄油。這兩國均與俄國和川普維持友好關係。

