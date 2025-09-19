美英簽署「科技繁榮協議」 川普盛讚獨一無二

即將結束英國國是訪問行程的美國總統川普今天與英相施凱爾會晤並共同召開記者會，期間他盛讚兩人簽署的「科技繁榮協議」為「獨一無二」，將確保兩國引領下一場科技革命。

路透社報導，川普（Donald Trump）和英國首相施凱爾（Keir Starmer）稍早簽署科技繁榮協議（TechProsperity Deal），目標在於美英共同研發醫療領域的人工智慧模型、擴展量子運算能力與發展民用核能。

英國廣播公司（BBC）報導，川普於記者會上形容科技繁榮協議為「獨一無二」，還說這項協議將確保美英兩國「並肩引領下一場科技革命」。

川普聲稱，他此趟英國國是訪問促成涉及許多領域的多筆生意，價值高達3500億美元。

他提到，美國和英國也在量子運算及核能領域展開合作。

施凱爾指出，這項投資「將使我們更為富裕、更加自由」，並表明美國和英國攜手贏得這場競賽的決心。

他還表示：「我們正帶領各企業一同加入。」