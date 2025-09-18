美英領袖記者會 川普稱想收回阿富汗基地 「因為離中國核武設施很近」

美國總統川普18日在契克斯英國首相鄉間官邸與英相施凱爾會談，並召開共同記者會。川普說，美國想收回過去美軍使用的阿富汗巴格蘭基地，因為當地距離中國核武設施很近。

川普表示，美英在地球上所做的貢獻，比史上任何2個國家都多，美英一直是朋友，且永遠都會是朋友，美英關係無與倫比。他說，正是這種連結，讓英國成為全球第1個與美國達成「歷史性貿易協議」的國家。他還開玩笑稱施凱爾是「偉大的談判者」。川普應是指6月30日生效的美英貿易協議。

川普也感謝此行受到的熱情款待，除了契克斯莊園很棒，英國國王查理三世及王后卡蜜拉也「人很好」。

川普還說，隨著英國的國防支出將占國內生產毛額（GDP）5%，美軍官兵期待和英軍官兵合作，且美英必須為了英語世界的基本權利團結一致。

川普另談到美俄關係、俄烏戰爭、加薩戰爭，還有10日在美國猶他州大學校園內遭槍殺的保守派網紅柯克案。

川普宣稱，由於自己和俄羅斯總統普丁的私人關係，俄烏戰爭應是當前全球幾場戰爭中最容易畫下句點的，然而普丁「令我失望」。川普並以俄軍最近強攻烏克蘭和俄國無人機闖入波蘭為例，批評普丁的行為不是想要和平的人會做的。

川普表示，正致力處理加薩戰爭，會妥為解決，也希望俄烏戰爭也能如此。對柯克遭槍殺事件，川普說，柯克因講出內心的想法而遭殘忍暗殺，他曾對柯克說「你有天很有機會成為總統」，並稱讚柯克與年輕人溝通的能力。

對美中關係，川普透露，美國正試圖收回阿富汗境內的巴格蘭空軍基地，「原因之一是該基地距離中國製造核武的地方僅有一小時距離」。

川普也表示他將在本周五和大陸國家主席習近平通話，試圖就TikTok達成協議，並說 TikTok 深受年輕人歡迎，該平台有助他去年的競選活動。

川普說，他希望從 TikTok 獲取技術和財務利益，並由美國投資者所有，他稱這些投資者是「正直、合法的公司」。

東道主施凱爾在該記者會先發言，提到很歡迎川普到訪，一起慶祝美英間的獨特關係。施凱爾說，2人18日簽署的新協議，「確認美英作為科技領域首要合作夥伴的地位，準備一起界定這個世紀，就像我們上世紀做的那樣」。

施凱爾是指和川普正式簽署美英科技夥伴協議，以加強兩國在人工智慧（AI）、量子運算和核能領域的合作。

川普此次國是訪問，促成多家美國科技巨擘與金融集團允諾未來數年投資英國，包含微軟、輝達、Google及OpenAI等，已承諾將對英投資310億英鎊（約台幣1.3兆元），涵蓋AI、量子運算與民用核能領域。

施凱爾還說，美英這次達成的技術夥伴關係能改變生活，前述投資將讓2國更富裕自由，這表明2國攜手贏得這場競賽的決心。