格陵蘭最大軍演 丹麥未邀美軍 僅邀請美防長赫塞斯

北約組織盟國正不斷強化北極防衛合作，然而在美國總統川普覬覦丹麥半自治領土格陵蘭之際，丹麥並未邀請美軍參加格陵蘭現代史上規模最大的軍演「北極之光二○二五」。

北極之光二○二五軍演已於本月九日登場，將進行至十九日，包括特種部隊在內，共有來自丹麥、法國、德國、瑞典、挪威逾五百五十名軍人參加。

丹麥北極司令安德森證實，儘管美國國防部長赫塞斯受邀，但美國軍方單位並未獲邀參加這次演習。

安德森告訴路透：「我們與（位於格陵蘭的）美國皮圖菲克太空基地同仁合作，但他們並未受邀派部隊參加這次演習。」

美國過去曾參與丹麥主導在格陵蘭舉行的軍事演習。美國駐哥本哈根大使館發言人表示：「雖然我們沒參加這次演習，我們仍持續與丹麥王國及其他北極盟邦堅定進行軍事合作。」

獨立軍事分析家麥可森向路透表示，本次軍演「帶有強烈的政治訊號」，「基本上是要展現給美國人看，格陵蘭歸丹麥管，並且獲得其他北約國家協助」。

安德森否認這次軍演意在向華府傳達訊息，表示這次演習是在為俄、中於北極地區更趨活躍的可能情境預作準備。

自從川普表明有意收購戰略要地格陵蘭並批評丹麥保衛格陵蘭的努力以來，丹麥加大對格陵蘭的國防投資和軍事活動。

由於川普拒絕排除武力奪取格陵蘭可能性，丹麥與美國關係惡化。上月丹麥召見美國駐哥本哈根最高外交官，就美國公民在格陵蘭祕密進行離間行動一事要求美方解釋。