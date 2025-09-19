談柯克遇刺案惹禍 美深夜脫口秀遭「無限期停播」

迪士尼公司旗下美國廣播公司（ＡＢＣ）十七日宣布，深夜脫口秀主持人金摩因近日談到美國總統川普盟友柯克槍擊致死案時引發爭議，節目「將無限期停播」。

ＣＮＮ報導，經常批評川普的金摩，在十五日晚間的節目開場獨白暗示，槍擊柯克的凶嫌羅賓森可能是親川普的共和黨人。「ＭＡＧＡ幫正拼命想把這個殺害柯克的孩子描繪成他們陣營以外的人，並盡一切努力從中撈取政治利益。」

ＡＢＣ突然做出這項宣布，起因是至少一家聯播台主要營運商表態，「在可預見的未來」不會播出金摩的節目。該營運商Nexstar指出，公司「強烈反對金摩近期有關柯克遇害的言論，並將以其他節目取代該節目」。

ＡＢＣ發言人表示，金摩的節目將「無限期停播」，但拒絕透露更多細節。迪士尼、ＡＢＣ與金摩的經紀人均未立即就事件發表評論。

美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）主席卡爾接受右翼Podcaster主持人強森訪問時表示，金摩的言論構成「最惡劣的行徑」，暗示ＦＣＣ可能會撤銷ＡＢＣ聯播台執照，以迫使迪士尼出手懲處金摩。