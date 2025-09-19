川普與英簽科技夥伴協議 喊話投資6兆元創紀錄

美國總統川普十八日與英國首相施凱爾正式簽署科技夥伴協議，強化兩國在人工智慧（ＡＩ）、量子運算及核能領域的合作。

川普在距倫敦車程約一點五小時的契克斯英國首相鄉間官邸，與施凱爾舉行雙邊會談，並簽署這項協議。

施凱爾和川普一起宣布，美國將投資英國一千五百億英鎊（約台幣六兆元）的破紀錄計畫。官員表示，該計畫是更廣泛的二千五百億英鎊計畫的一部分，將使雙方受益。

施凱爾說，這是英國史上規模最大的投資案，具有「劃時代」意義，他感謝在場的輝達執行長黃仁勳等商界領袖大力投資英國，「這是一個通過投資、就業來改善人們生活並為未來幾年的特殊關係增添光彩的時刻」。

川普也說，「我們兩國之間的關係是無價的，我們之間的紐帶都是牢不可破的」。

川普此次國是訪問促成多家美國科技巨擘與金融集團允諾未來數年投資英國，包括微軟、輝達、Google及OpenAI等美國公司，已承諾未來數年在英國投資三百一十億英鎊（約台幣一兆二千七百億元），涵蓋ＡＩ、量子運算與民用核能領域。

施凱爾說，這項民用核電協議將為數百萬家企業提供電力，降低大西洋兩岸的電費並提高能源安全。

川普則宣稱美國經濟「可能達到有史以來最強勁的水平」，並表示所有公司都希望能夠到美國。

川普說，一年前美國陷入「嚴重困境」，今年美國的投資已經超過十七兆美元，「我們從關稅中獲得數兆美元收益，這對我國來說意義重大」。

他表示，他正在讓美國公司「快樂又穩健」，「我們從未見過這樣的投資，如果沒有關稅，我們只能獲得其中的一小部分」。