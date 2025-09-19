快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

聽新聞
0:00 / 0:00

川普與英簽科技夥伴協議 喊話投資6兆元創紀錄

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普（左）18日和英國首相施凱爾（右）舉行共同記者會。法新社
美國總統川普（左）18日和英國首相施凱爾（右）舉行共同記者會。法新社

美國總統川普十八日與英國首相施凱爾正式簽署科技夥伴協議，強化兩國在人工智慧（ＡＩ）、量子運算及核能領域的合作。

川普在距倫敦車程約一點五小時的契克斯英國首相鄉間官邸，與施凱爾舉行雙邊會談，並簽署這項協議。

施凱爾和川普一起宣布，美國將投資英國一千五百億英鎊（約台幣六兆元）的破紀錄計畫。官員表示，該計畫是更廣泛的二千五百億英鎊計畫的一部分，將使雙方受益。

施凱爾說，這是英國史上規模最大的投資案，具有「劃時代」意義，他感謝在場的輝達執行長黃仁勳等商界領袖大力投資英國，「這是一個通過投資、就業來改善人們生活並為未來幾年的特殊關係增添光彩的時刻」。

川普也說，「我們兩國之間的關係是無價的，我們之間的紐帶都是牢不可破的」。

川普此次國是訪問促成多家美國科技巨擘與金融集團允諾未來數年投資英國，包括微軟、輝達、Google及OpenAI等美國公司，已承諾未來數年在英國投資三百一十億英鎊（約台幣一兆二千七百億元），涵蓋ＡＩ、量子運算與民用核能領域。

施凱爾說，這項民用核電協議將為數百萬家企業提供電力，降低大西洋兩岸的電費並提高能源安全。

川普則宣稱美國經濟「可能達到有史以來最強勁的水平」，並表示所有公司都希望能夠到美國。

川普說，一年前美國陷入「嚴重困境」，今年美國的投資已經超過十七兆美元，「我們從關稅中獲得數兆美元收益，這對我國來說意義重大」。

他表示，他正在讓美國公司「快樂又穩健」，「我們從未見過這樣的投資，如果沒有關稅，我們只能獲得其中的一小部分」。

美國 川普 英國 核能 電力 能源 核電 施凱爾

延伸閱讀

川普訪英盛裝出席國宴！坐凱特王妃旁羞喊「很漂亮」 眼神露餡全被拍

早有前科！川普罕見遲到21分鐘 還把英王「甩身後」挨轟故意羞辱

接受《時代》專訪 李在明曝美方談判「獅子大開口」：若接受我早被彈劾

川普二度訪英 美企送400億投資 倫敦卻爆反川大遊行

相關新聞

台灣成「詐騙之島」！每年被騙500億 韓媒：人均損失是日本近20倍

南韓媒體報導，台灣每年因語音和簡訊等釣魚詐欺而損失的金額遠超日、韓，使台灣在國際社會被冠上「詐騙之島」稱號。而且台灣也已...

美英領袖記者會 川普稱想收回阿富汗基地 「因為離中國核武設施很近」

美國總統川普18日在契克斯英國首相鄉間官邸與英相施凱爾會談，並召開共同記者會。川普說，美國想收回過去美軍使用的阿富汗巴格...

接受《時代》專訪 李在明曝美方談判「獅子大開口」：若接受我早被彈劾

美國《時代》雜誌18日刊出對南韓總統李在明的長篇專訪，他談及南韓承諾投入3500億美元成立對美投資基金時表示，若當時同意...

美時代雜誌專訪 李在明：與美站在一起 但不抗中

美國時代雜誌十八日刊出南韓總統李在明專訪，他表明「在新的全球秩序與以美國為中心的供應鏈中，我們會和美國站在一起，但也要處...

南韓統一部：盼與北韓解凍 從「敵對兩國」轉為「和平兩國」

南韓統一部長鄭東泳十八日表示，對平壤將兩韓關係的框架定調為「敵對兩國」，首爾將尋求轉變為「和平兩國」，並以和平兩國作為兩...

川普與英簽科技夥伴協議 喊話投資6兆元創紀錄

美國總統川普十八日與英國首相施凱爾正式簽署科技夥伴協議，強化兩國在人工智慧（ＡＩ）、量子運算及核能領域的合作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。