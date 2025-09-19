快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓統一部：盼與北韓解凍 從「敵對兩國」轉為「和平兩國」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國總統川普(右)2018年6月在新加坡會見北韓國家領導人金正恩(左)。美聯社
美國總統川普(右)2018年6月在新加坡會見北韓國家領導人金正恩(左)。美聯社

南韓統一部長鄭東泳十八日表示，對平壤將兩韓關係的框架定調為「敵對兩國」，首爾將尋求轉變為「和平兩國」，並以和平兩國作為兩韓邁向終極統一道路上的一個過渡階段。

鄭東泳十八日在首爾由南韓外交部主辦的「全球韓國論壇」說，北韓雖反應冷淡，但南韓仍會持續追求兩韓和解，且對話是減少雙方敵意的最有效方式。

鄭東泳在該論壇開幕致詞時提到，即使北韓仍堅持兩國論，也沒理由再維持敵對狀態；主要應先聚焦結束敵對狀態，替代方案是將敵對兩國的框架轉變為事實上的和平兩國框架，「這就是我們對北韓政策的核心」。

儘管鄭東泳似乎旨在重啟兩韓會談，因六月上台的李在明政府尋求恢復兩韓交往，但部分人士擔心和平兩國的框架恐引發爭議，理由是這與北韓領袖金正恩視兩韓為兩國的論述太接近。

前年十二月在兩韓關係跌至多年來新低之際，金正恩將兩韓關係定調為「兩個彼此敵對的國家」關係，這實際上改變北韓此前視南韓為「尋求統一的實體」做法，北韓還稱南韓為主要敵人。

有批評人士提醒，接受北韓的兩國體制，恐違反兩韓一九九一年十二月在首爾所簽的南北基本協議，該協議正式名稱為「關於南北和解、互不侵犯與合作交流協議書」，將兩韓關係界定為特殊關係，即一個旨在促進統一而非建立國與國關係的臨時框架。

鄭東泳似乎意識到前述擔憂。他在致詞中澄清，和平兩國的體制是走向兩韓終統的過渡階段，而將兩韓均視為獨立國家的概念可溯及卅多年前，即一九九一年兩韓同時加入聯合國；由於兩韓同時入聯，故兩韓在國際法下都被承認為主權國家，而南北基本協議進一步承諾雙方承認並尊重彼此制度，互不干涉內政。

鄭東泳也強調美國總統川普一月回任後帶來的機遇。在川普第一任時，他透過幾次「川金會」和金正恩建立私人關係。八月在白宮舉行的「川李會」中，川普表明希望今年能與金正恩會面。鄭東泳指出，川李會就改善對北韓的關係達成共識，「我們必須抓住此一良機。川金會應成為消弭朝鮮半島敵意、迎來和平共處時代的一股推力」。

鄭東泳也批評四月因彈劾案下台的前總統尹錫悅，由於他過去對北韓採取的強硬政策，對兩韓關係造成「既廣且深的傷害」。

北韓 南韓 川普 首爾 金正恩 川李會 川金會 尹錫悅

延伸閱讀

出席九三閱兵後 金正恩對外新政策浮現：聯手中俄牽制美日韓

兩國前景堪憂？川普曾密令海豹部隊潛入北韓搞砸 韓媒曝平壤事後大清查

建國77年慶典 金正恩強硬表態：核武絕不放棄 無人能撼動北韓

北韓官媒：金正恩督導洲際彈道飛彈引擎測試

相關新聞

台灣成「詐騙之島」！每年被騙500億 韓媒：人均損失是日本近20倍

南韓媒體報導，台灣每年因語音和簡訊等釣魚詐欺而損失的金額遠超日、韓，使台灣在國際社會被冠上「詐騙之島」稱號。而且台灣也已...

美英領袖記者會 川普稱想收回阿富汗基地 「因為離中國核武設施很近」

美國總統川普18日在契克斯英國首相鄉間官邸與英相施凱爾會談，並召開共同記者會。川普說，美國想收回過去美軍使用的阿富汗巴格...

接受《時代》專訪 李在明曝美方談判「獅子大開口」：若接受我早被彈劾

美國《時代》雜誌18日刊出對南韓總統李在明的長篇專訪，他談及南韓承諾投入3500億美元成立對美投資基金時表示，若當時同意...

美時代雜誌專訪 李在明：與美站在一起 但不抗中

美國時代雜誌十八日刊出南韓總統李在明專訪，他表明「在新的全球秩序與以美國為中心的供應鏈中，我們會和美國站在一起，但也要處...

南韓統一部：盼與北韓解凍 從「敵對兩國」轉為「和平兩國」

南韓統一部長鄭東泳十八日表示，對平壤將兩韓關係的框架定調為「敵對兩國」，首爾將尋求轉變為「和平兩國」，並以和平兩國作為兩...

川普與英簽科技夥伴協議 喊話投資6兆元創紀錄

美國總統川普十八日與英國首相施凱爾正式簽署科技夥伴協議，強化兩國在人工智慧（ＡＩ）、量子運算及核能領域的合作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。