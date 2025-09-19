南韓統一部：盼與北韓解凍 從「敵對兩國」轉為「和平兩國」

南韓統一部長鄭東泳十八日表示，對平壤將兩韓關係的框架定調為「敵對兩國」，首爾將尋求轉變為「和平兩國」，並以和平兩國作為兩韓邁向終極統一道路上的一個過渡階段。

鄭東泳十八日在首爾由南韓外交部主辦的「全球韓國論壇」說，北韓雖反應冷淡，但南韓仍會持續追求兩韓和解，且對話是減少雙方敵意的最有效方式。

鄭東泳在該論壇開幕致詞時提到，即使北韓仍堅持兩國論，也沒理由再維持敵對狀態；主要應先聚焦結束敵對狀態，替代方案是將敵對兩國的框架轉變為事實上的和平兩國框架，「這就是我們對北韓政策的核心」。

儘管鄭東泳似乎旨在重啟兩韓會談，因六月上台的李在明政府尋求恢復兩韓交往，但部分人士擔心和平兩國的框架恐引發爭議，理由是這與北韓領袖金正恩視兩韓為兩國的論述太接近。

前年十二月在兩韓關係跌至多年來新低之際，金正恩將兩韓關係定調為「兩個彼此敵對的國家」關係，這實際上改變北韓此前視南韓為「尋求統一的實體」做法，北韓還稱南韓為主要敵人。

有批評人士提醒，接受北韓的兩國體制，恐違反兩韓一九九一年十二月在首爾所簽的南北基本協議，該協議正式名稱為「關於南北和解、互不侵犯與合作交流協議書」，將兩韓關係界定為特殊關係，即一個旨在促進統一而非建立國與國關係的臨時框架。

鄭東泳似乎意識到前述擔憂。他在致詞中澄清，和平兩國的體制是走向兩韓終統的過渡階段，而將兩韓均視為獨立國家的概念可溯及卅多年前，即一九九一年兩韓同時加入聯合國；由於兩韓同時入聯，故兩韓在國際法下都被承認為主權國家，而南北基本協議進一步承諾雙方承認並尊重彼此制度，互不干涉內政。

鄭東泳也強調美國總統川普一月回任後帶來的機遇。在川普第一任時，他透過幾次「川金會」和金正恩建立私人關係。八月在白宮舉行的「川李會」中，川普表明希望今年能與金正恩會面。鄭東泳指出，川李會就改善對北韓的關係達成共識，「我們必須抓住此一良機。川金會應成為消弭朝鮮半島敵意、迎來和平共處時代的一股推力」。

鄭東泳也批評四月因彈劾案下台的前總統尹錫悅，由於他過去對北韓採取的強硬政策，對兩韓關係造成「既廣且深的傷害」。