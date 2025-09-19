美時代雜誌專訪 李在明：與美站在一起 但不抗中

美國時代雜誌十八日刊出南韓總統李在明專訪，他表明「在新的全球秩序與以美國為中心的供應鏈中，我們會和美國站在一起，但也要處理好與中國的關係，避免與中國發生對抗」。

這是李在明自六月四日就任以來，首度接受西方國家媒體專訪。李在明說，南韓將與美國站在一起，但也需維護好中韓關係，否則將被推向兩大陣營對峙的前線，且首爾進一步鞏固美韓關係，有望為區域的交流合作扮演橋梁角色，「我們的民主與市場經濟價值觀，植基於美韓同盟上」，作為橋梁，也能避免大國競爭下的美中關係出現螺旋式惡化。

李在明指出，當前的地緣政治環境已出現巨大變化，南韓不能重回安全靠美國、經濟靠中國的「安美經中」傳統戰略。他強調，「由於我們在地理上鄰近中國，以及中韓間的歷史淵源、經濟及人文交流，我們無法完全斷絕與中國的連結。因此我們需妥善處理中韓關係，我相信，西方對此也應理解」。

李在明在首爾接受時代雜誌專訪的當天，正是中國大陸紀念中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭勝利八十周年，中國國家主席習近平在北京歡迎來訪的俄羅斯總統普丁及北韓領袖金正恩，其他貴賓還包含伊朗、白俄羅斯及緬甸的領袖，被西方媒體稱為對美國領導的世界秩序的「顛覆軸心」。李在明受訪時笑稱，中方似乎想要他也出席在北京的活動，「但我沒再多問」。

李在明六月上台後，支持率一度下滑，但現已回升。時代雜誌說，原因之一就是他奉承美國總統川普和美韓關稅談判成功。

八月白宮「川李會」氣氛融洽，川普稱讚李在明「人非常好」，李在明在美韓貿易協議已同意的三五○○億美元之外，也當場宣布加碼投資美國一五○○億美元，包含韓航採購五百億美元美國波音客機。

但川李會的背後，李在明面臨籌集三五○○億美元投資基金的棘手問題。這筆鉅額投資是否全是現金？誰將承擔投資出現的損失？他坦言，鑑於美方要求如此嚴苛，「要是我接受，就會遭彈劾。所以我請美方談判團隊提出更合理的替代方案」。

對兩韓關係，李在明提到，「若我們告訴北韓罷手，他們就會停止計畫嗎？我相信，若我們繼續施加目前的壓力，那北韓會繼續製造更多枚核彈」。因此他認為，作為分階段無核化路線圖的一環，南韓可考慮解除對北韓的制裁，以交換平壤凍結核飛彈計畫。他支持藉由談判方式，部分放寬或解除制裁，以交換三階段進程，即暫停、裁減和最終的無核化。

至於是否會以改善與北韓的關係為由，推薦川普為諾貝爾和平獎候選人時，李在明提到，若相關問題取得實質進展，那川普是唯一能獲此殊榮的人。