川普訪英送投資大禮包 英前副首相：那是矽谷的「殘羹剩飯」

美國總統川普在英國進行史無前例的第二次國是訪問，獲得高規格接待。英國首相施凱爾則宣布迎來美國科技與投資機構總計1,500億英鎊（2,048.7億美元）的投資，並創造約7,600個高薪工作。

施凱爾17日表示：「這些投資是英國經濟實力的證明，也是一個大膽的信號，表明我們的國家是開放的、雄心勃勃的，並準備好發揮領導作用。」

私募股權公司黑石集團（Blackstone）17日承諾，未來十年將在英國投入900億英鎊（3.7兆美元），是川普此次訪問期間公布的最大單筆交易。

該集團去年宣布將在英格蘭北部投資100億英鎊，興建AI資料中心，今年初則宣布未來十年計劃在歐洲投資5,000億美元。此外，物流地產公司Prologis將投資39億英鎊。

之前另一批美國科技公司已許下投資承諾，包括微軟、輝達、Google和OpenAI等企業，近日來總計已承諾未來幾年在英國投資逾420億美元，涵蓋人工智慧（AI）、量子運算與民用核能領域。

然而，其中來自美國科技大廠的投資承諾，卻被英國前副首相、直到今年初都還是Meta全球事務總裁的克雷格（Nick Clegg）形容成不過是「矽谷的『殘羹剩飯』」。

他指出，英國政府雖將美企投資包裝成外交成果，實質上卻是接收矽谷的剩羹剩飯。他分析，這些是美企在全球擴建資料中心和基礎設施的必要布局，只是因應川普訪問行程而提前宣布。表面上是送給英國的禮物，實際上對那些美國企業本身最有利。

他還說，英國在科技領域淪為附庸國，本土企業壯大後轉往美國發展，美國資金卻很少長期紮根英國，這種「單向道」模式對本土科技產業助益有限，也引發外界對政府在稅制與監管方面讓步的疑慮。

民調顯示，川普在英國並不受歡迎，倫敦約有5,000人上街抗議川普到訪。YouGov民調顯示，過半英國民眾認為川普的總統任期對英國不利，僅一成認為有益。

施凱爾本身支持率同樣不好看，加上英國經濟困境加劇，他必須證明「王室王牌」確實能帶來實際利益。

英美就關稅等貿易議題進行的談判，能否藉川普此行而有所進展仍是未知數。目前，美國對自英國進口的鋼鋁徵收25%關稅，儘管低於對其他經濟體50%的稅率，卻仍備受英國內外業界和輿論關注。

英國衛報日前報導，在川普訪英前夕，英方希望美方取消對英鋼鐵徵收25%關稅的計畫，似已「被擱置」。