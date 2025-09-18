台灣成「詐騙之島」！每年被騙500億 韓媒：人均損失是日本近20倍

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
南韓媒體報導，台灣每年因語音和簡訊等釣魚詐欺而損失的金額遠超日、韓，使台灣在國際社會被冠上「詐騙之島」稱號。而且台灣也已成為詐騙集團的試驗場，一旦新詐騙手法在台灣測試成功，就會散播到亞洲和世界各地。

朝鮮日報報導，據台灣和南韓警方統計，台灣每年因釣魚詐欺而損失的金額高達新台幣502億元（2.3兆韓元），超過南韓的1.687兆韓元。但考慮到台灣人口只有南韓的不到一半，台灣的人均損失預估將是南韓的近三倍。和數位文化發展較差的日本相比，台灣人均損失更高出近20倍。這已讓台灣在國際社會被冠上「國際語音釣魚中心」或「詐騙之島」稱號。

報導指出，台灣是最早出現釣魚詐欺的國家之一，出現於1990年代末期。當台灣政府2003年發起大規模掃蕩行動，當地的犯罪集團便遷往中國大陸，犯罪目標也因此陸續轉往日、韓等鄰國。

台灣犯罪專家向該報表示，台灣已成為在大陸快速擴展的國際詐騙集團的試驗場。20年前，台灣政府的掃蕩促使犯罪集團移往大陸，20年後，這些大陸組織利用台灣人民來測試新的詐騙手法。

台灣反詐騙軟體公司Gogolook營運長朱滿宇表示：「台灣和南韓一樣，數位文化發達，很容易進行犯罪實驗。新的釣魚手法如果在台灣測試成功，就會散播到亞洲，最終蔓延到世界各地。」

南韓 詐欺 日本 台灣人 詐騙集團

