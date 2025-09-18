簽署劃時代科技夥伴協議 英相施凱爾晤川普： 英國史上規模最大投資案

美國總統川普（Donald Trump）今天與英國首相施凱爾（Keir Starmer）正式簽署科技夥伴協議，旨在強化兩國在人工智慧（AI）、量子運算及核能領域的合作。

川普在距倫敦車程約1.5小時的契克斯（Chequers）英國首相鄉間官邸，與施凱爾舉行雙邊會談，並召開聯合記者會。

法新社報導，施凱爾表示這是英國史上規模最大的投資案，並稱這項協議具有「劃時代」意義。

川普此次國是訪問，促成多家美國科技巨擘與金融集團允諾未來數年投資英國。

包括微軟（Microsoft）、輝達（NVIDIA）、Google以及OpenAI等美國公司，已承諾未來數年在英國投資310億英鎊（約新台幣1兆2700億元），涵蓋AI、量子運算與民用核能領域。

英國國王查爾斯三世（King Charles III）昨天晚間在溫莎城堡（Windsor Castle）以國宴款待川普，並在致詞中強調英美之間穩固的特殊友好關係，期盼雙方在經貿、科技、安全等領域的合作更上一層樓，共建更美好世界。

川普對在場賓客說道：「這的確是我一生中最崇高的榮譽之一。」他形容英國與美國就像「和弦中的兩個音符…各自本身都很美妙，但真正的意義在於一起奏響」。

川普訪英之際，倫敦有數以千計民眾參加「反川」遊行集會，批評施凱爾對川普屈膝諂媚，已遭工黨開除黨籍的前黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）也現身發表演說。

柯賓批評施凱爾刪減海外援助、國內社會福利預算，人民越來越窮，政府卻要每年撥款130億英鎊，從事「所謂的國防」。