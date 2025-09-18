前泰總理戴克辛再入獄！女兒貝東塔短暫探監 給父1.5萬泰銖零用金

泰國前總理戴克辛因不當逃避服刑，9日被最高法院裁定重新入獄服刑1年。他的女兒、前總理貝東塔今天到獄中探視，並給予1.5萬泰銖（約新台幣1.4萬元）作為零用金。貝東塔表示，因父親身體不適，會見時間很短暫，不過他的精神狀態良好。

泰國前總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天上午到曼谷孔普雷中央監獄（Klongprem Central Prison）探視戴克辛（Thaksin Shinawatra），並給予1.5萬泰銖作為他在監獄內的開銷。

泰國最高法院9日針對戴克辛2023年8月流亡返國後的保外就醫案進行宣判，判處他必須重新入獄服刑1年，打擊主宰泰國政壇長達20年的戴克辛家族。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，貝東塔探視戴克辛後告訴記者，由於父親身體稍有不適，因此這次的探望很短暫。

她補充說，父親患有高血壓，休息不足，頭髮也開始掉落，不過精神狀態很好。

貝東塔表示，戴克辛的孫子寫信給予精神上的支持，想告訴戴克辛，他可以永遠依靠他們。

更早前，貝東塔曾於15日赴監獄探望戴克辛約30分鐘。她當時表示，戴克辛意志堅強。

矯正署副發言人表示，戴克辛通常早上6點起床，晚上9點半入睡。

曼谷郵報報導，矯正署規定，受刑人零用金存款上限為1.5萬泰銖，每日支出上限為500泰銖。發言人指出，戴克辛主要用這筆錢購買小份餐點。

戴克辛2023年8月結束流亡返回泰國，隨即因貪汙濫權被判處8年徒刑，接著因健康狀況不佳，被轉送到警察醫院服刑。數天後，泰王瓦吉拉隆功（KingMaha Vajiralongkorn）將他的刑期減為1年。戴克辛2024年2月獲假釋出獄。

泰國最高法院9日裁定戴克辛在病房而非牢房服刑不合法，因此不得計入服刑期，判處他須重新服刑1年。

路透社報導，76歲的戴克辛所在的孔普雷中央監獄關押約6500名受刑人，並引述知情人士指出，受刑人睡覺只有3條毯子，並得在露天水池洗澡，食物清淡無味，且隨時可能受到暴力威脅。