美烏啟動重建基金 首階段投資額達45億…聚焦礦產與能源合作

烏克蘭政府宣布，將攜手與美國推動「烏克蘭重建投資基金」，首階段投資總額達1.5億美元（約新台幣45億元），雙方各出資7500萬美元，並針對關鍵礦產與能源領域展開合作。美方代表團近期已抵達烏國，實地考察相關項目。

根據「基輔獨立報」報導，烏克蘭經濟、環境與農業部長索博列夫（Oleksii Sobolev）17日指出，該基金將採「實支實付」方式運作，未來所有撥款將依據個別項目審核結果核發。

報導指出，美方將由聯邦政府旗下的美國國際開發金融公司（U.S. International Development Finance Corporation，DFC）出資，烏方則將從2025與2026年度預算中編列款項。基金完成行政程序及投資指引後，預計最快可於今年11月下旬啟動首批投資項目。

索博列夫表示，該基金將成為未來吸引國際投資的示範平台，除可供美國國際開發金融公司進行股權與債權投資外，也將開放其他國際金融機構參與。

索博列夫進一步指出，美方特別關注鋰礦與天然氣領域。由於部分天然氣項目已具開發基礎，較易推進；反觀礦產開採則可能需時10年。他表示，目前美方正評估烏克蘭中部基羅夫格勒州（Kirovohrad）、日托米爾州（Zhytomyr）的相關設施。

美國國際開發金融公司高級副總裁高德曼（Mateo Goldman）則指出，這項投資將是促進烏克蘭市場開放的重要里程碑。

美國國際開發金融公司代表團近日在索博列夫陪同下，走訪基羅夫格勒州鋰礦場及加工設施。該礦場除生產鋰礦，亦開採用於核能發電控制棒的鈦、鋯、鉿等稀有金屬。

礦場執行長布羅茲基（Andriy Brodsky）受訪時表示，「儘管我們的副產品在烏克蘭重建過程中扮演重要角色，我們仍有能力將關鍵能源原料供應給美國夥伴，提供有別於中國的替代方案。」

烏克蘭為全球主要鈦金屬生產國之一，出口市場以美國及墨西哥為主，鈦廣泛應用於高科技與航空等領域。

烏、美兩國於今年4月簽署礦產合作協議，並在5月開展重建投資基金，協議中允許美方投資烏克蘭天然資源、基礎建設與國防相關項目。根據協議，首10年所得收益將全數投入烏克蘭經濟發展。