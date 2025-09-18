快訊

樺加沙颱風也生成了！恐以中颱之姿威脅台灣 預測路徑曝光

日職／返一軍首戰就挨轟 古林睿煬0.1局失2分吞敗

美國晶片聯盟成形！輝達擬斥1500億入股英特爾 公司證實揭合作細節

美烏啟動重建基金 首階段投資額達45億…聚焦礦產與能源合作

中央社／ 基輔18日專電

烏克蘭政府宣布，將攜手與美國推動「烏克蘭重建投資基金」，首階段投資總額達1.5億美元（約新台幣45億元），雙方各出資7500萬美元，並針對關鍵礦產與能源領域展開合作。美方代表團近期已抵達烏國，實地考察相關項目。

根據「基輔獨立報」報導，烏克蘭經濟、環境與農業部長索博列夫（Oleksii Sobolev）17日指出，該基金將採「實支實付」方式運作，未來所有撥款將依據個別項目審核結果核發。

報導指出，美方將由聯邦政府旗下的美國國際開發金融公司（U.S. International Development Finance Corporation，DFC）出資，烏方則將從2025與2026年度預算中編列款項。基金完成行政程序及投資指引後，預計最快可於今年11月下旬啟動首批投資項目。

索博列夫表示，該基金將成為未來吸引國際投資的示範平台，除可供美國國際開發金融公司進行股權與債權投資外，也將開放其他國際金融機構參與。

索博列夫進一步指出，美方特別關注鋰礦與天然氣領域。由於部分天然氣項目已具開發基礎，較易推進；反觀礦產開採則可能需時10年。他表示，目前美方正評估烏克蘭中部基羅夫格勒州（Kirovohrad）、日托米爾州（Zhytomyr）的相關設施。

美國國際開發金融公司高級副總裁高德曼（Mateo Goldman）則指出，這項投資將是促進烏克蘭市場開放的重要里程碑。

美國國際開發金融公司代表團近日在索博列夫陪同下，走訪基羅夫格勒州鋰礦場及加工設施。該礦場除生產鋰礦，亦開採用於核能發電控制棒的鈦、鋯、鉿等稀有金屬。

礦場執行長布羅茲基（Andriy Brodsky）受訪時表示，「儘管我們的副產品在烏克蘭重建過程中扮演重要角色，我們仍有能力將關鍵能源原料供應給美國夥伴，提供有別於中國的替代方案。」

烏克蘭為全球主要鈦金屬生產國之一，出口市場以美國及墨西哥為主，鈦廣泛應用於高科技與航空等領域。

烏、美兩國於今年4月簽署礦產合作協議，並在5月開展重建投資基金，協議中允許美方投資烏克蘭天然資源、基礎建設與國防相關項目。根據協議，首10年所得收益將全數投入烏克蘭經濟發展。

美方 美國 能源 核能 烏克蘭

延伸閱讀

美國紐澤西州推「人體堆肥」合法 告別逝者也能做環保

陳明祺款宴美國東南地區州議會團 鼓勵來台設辦事處

台灣農訪團赴美 彰化「合興社」響應採購14萬噸玉米

AIT稱「台灣地位未定」 大陸國台辦強硬表態：美國發出錯誤信號

相關新聞

接受《時代》專訪 李在明曝美方談判「獅子大開口」：若接受我早被彈劾

美國《時代》雜誌18日刊出對南韓總統李在明的長篇專訪，他談及南韓承諾投入3500億美元成立對美投資基金時表示，若當時同意...

陸欲改變現狀「不排除動武力」 日學者：美日台須增嚇阻與元首外交

日本東京大學東洋文化研究所教授松田康博今天表示，中國展現強烈的改變現狀意圖，甚至不排除動用武力，且隨著實力快速增長，台海...

第一次也是最後一次…石破茂9月30日訪釜山 將晤南韓總統李在明

朝日電視台（TV Asahi）今天引述一名南韓政府官員的話報導，日本首相石破茂將於9月30日赴釜山進行兩天訪問，期間將與...

駐韓代表丘高偉投書韓媒 籲聯合國、ICAO等國際組織納入台灣

韓媒News1今天刊出駐韓代表丘高偉投書，呼籲聯合國及國際民航組織（ICAO）接納台灣參與，實現「不遺漏任何人」與「安全...

「絕不成為他國代理人」星國防長：小國選邊站隊只會導致自身邊緣化

新加坡國防部長陳振聲18日在北京香山論壇的全體會議發言表示，「我們絕不能成為他國的代理人或代言人」。他認為，選邊站隊並充...

柬埔寨總理致函聯合國秘書長 控泰軍驅逐柬邊境平民

柬埔寨總理洪馬內致函聯合國秘書長古特瑞斯，指控泰國軍方阻止超過20戶柬埔寨家庭返回位於兩國交界處爭議性邊境地區的家園。對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。