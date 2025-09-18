陸欲改變現狀「不排除動武力」 日學者：美日台須增嚇阻與元首外交

日本東京大學東洋文化研究所教授松田康博今天表示，中國展現強烈的改變現狀意圖，甚至不排除動用武力，且隨著實力快速增長，台海情勢日益嚴峻。他強調，台美日應強化防衛與嚇阻，同時透過元首外交，直接向中國國家主席習近平傳達武力改變現狀的高風險。

駐日本代表處與「每日新聞社」所屬亞洲調查會下午合辦論壇，邀請淡江大學國際事務與戰略研究所榮譽教授翁明賢、笹川平和財團資深研究員高見澤將林、神田外語大學教授阪田恭代、同志社大學研究所教授三牧聖子及松田康博，就東亞局勢發表看法。

松田康博接受中央社訪問表示，中國確實展現強烈的改變現狀意圖，甚至可能動用武力，或至少將武力作為背景來施壓。

他指出，僅有意圖本身或許不足以構成威脅，但問題在於中國實力正快速增強，而且有加速趨勢。特別在東海、台海、南海，中國既有改變現狀的意圖，也逐漸具備相應能力，讓情勢更加複雜。

松田康博說，其次是中國的決策作風，與中國前國家主席胡錦濤時期相比，習近平政權陷入權力高度集中的陷阱。當議題正好在他的關注範圍時，決策尚能順暢；但若不在其關注範圍內，容易出現延誤與失誤。例如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情或香港問題的處理，都因過度集中、缺乏橫向溝通而導致訊息不正確，最終可能在重大議題上出現嚴重錯誤。

松田康博提出兩項建議，首先是台灣、日本、美國等夥伴應加強自身防衛與嚇阻能力。與此同時，要透過元首外交，尤其是日本與美國，直接向習近平傳遞維持現狀的好處，以及武力改變現狀帶來的巨大成本與風險。只有各國領袖在面對面交流中，才能有效傳達這些訊息。

松田指出，如今習近平正逐步朝著「即使動用武力，也要解決台灣問題」的方向前進，能做出這樣重大決定的領導者並不多見。

他說，距離中共前領導人毛澤東去世，明年將滿40年；即使在中國共產黨內部，也花了將近40年，才出現一位不聽從任何人意見，而是憑藉個人意志就能決定重大問題的領導者。也就是說，如果平安度過習近平時代，之後短時間內，應該不會立刻再度出現同樣情況。

松田表示，現在需要思考的是，未來大約10年的中期時間框架，必須以此為目標，確實建立起有效嚇阻力，使習近平不會做出錯誤判斷，這是最重要的。

松田也提出對俄烏戰爭的觀察。他表示，如果俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）成功達成戰略目標，併吞烏克蘭，其他獨裁者可能效仿。因此，國際社會必須合作，防止俄羅斯成功，這是當前非常重要的目標。

談到翁明賢提出「區域聯防」構想，松田表示，日本學者曾指出，過去的小規模多邊安全合作架構大多依賴美國的存在；若美國退居二線，日本或可發揮更多主導力量。但實際上，讓台灣正式加入目前仍有困難，應從可行的部分開始做起，例如加強雙方溝通、分享經驗與知識，從比較實際、可操作的領域展開合作。

他表示，舉例來說，即使沒有美國參與，日本也能和韓國、菲律賓等國建立合作，使周邊局勢更加穩定，並讓嚇阻力發揮更大效用，這是完全可行的。台灣也有許多能夠獨立完成的事情。

松田說，換言之，不應該一味追求在防衛領域直接與日本合作，或認為沒有這種合作就什麼都做不了，而應該先把能做的事情全部做完，這才是重要的。