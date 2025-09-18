第一次也是最後一次…石破茂9月30日訪釜山 將晤南韓總統李在明

朝日電視台（TV Asahi）今天引述一名南韓政府官員的話報導，日本首相石破茂將於9月30日赴釜山進行兩天訪問，期間將與南韓總統李在明會面。

路透社報導，這將是石破茂首次也是最後一次訪問南韓。石破茂本月稍早宣布辭職，預計將透過日本執政黨的領導人選舉於下月初完成交接。

李在明上月曾正式訪問東京，是他自6月就任總統以來首次訪日。當時南韓與日本兩國領導人同意，與美國一道加強安全與經濟合作，以應對北韓的核武與飛彈威脅。