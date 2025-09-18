「絕不成為他國代理人」星國防長：小國選邊站隊只會導致自身邊緣化

新加坡國防部長陳振聲18日在北京香山論壇的全體會議發言表示，「我們絕不能成為他國的代理人或代言人」。他認為，選邊站隊並充當他國代理人只會導致自身邊緣化，小國要始終堅持支持開放包容、基於規則的國際秩序。

這是陳振聲5月上任新加坡防長後，首次訪中並參加香山論壇，他上周才剛訪問美國，與美國國防部長赫塞斯見面，重申雙方長期緊密的防務關係和互利的夥伴關係，接著轉赴中國大陸。

18日上午，在香山論壇開幕式後，陳振聲於第二次全體會議，以「戰略互信與亞太地區安全合作」為主題發言。他說，在全球球秩序轉型之際，新加坡這樣的小國也能為全球穩定做出貢獻，站在原則，而非強權那一邊。

陳振聲也提到，當前有全球經濟碎片化、不確定性增加、安全形勢不斷惡化等三大風險，阻礙世界秩序，但國家無論大小，都有自主能力去構建所期望的世界，各國都必須推動並強化以國際法和主權平等為基礎的經濟與安全秩序，避免弱肉強食的叢林法則局面。

他直言，「我們（新加坡）絕不能成為他國的代理人或代言人」，否則將讓失公信力，「用中國話說，選邊站就是靠邊站，靠邊站就得選邊站」。

他表示，新加坡將致力於維護主權和領土完整，堅守原則立場，與志同道合國家在雙邊、多邊等平台共同努力，在安全領域與各國展開建設性合作。

陳振聲最後喊話，各國都擁有維護和平的主動權，強國應通過領導力贏得世界支持。

陳振聲此次訪中，已於17日在北京和中共中央軍委副主席張又俠舉行會見。據大陸國防部消息，陳振聲說，新方始終相信一個穩定的、不斷發展的中國大陸有利於地區和世界的和平發展，堅持「一個中國政策」，願與中方深化拓展各領域交流與合作，持續提升雙方關係水準。