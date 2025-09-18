快訊

將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌

漲聲預備？電價審議會明登場 民生電價擬微調「平均調幅曝光」

等不到愛妻返家…5旬婦散步誤踩「化骨水」慘死 溶液遭棄置10年

駐韓代表丘高偉投書韓媒 籲聯合國、ICAO等國際組織納入台灣

中央社／ 首爾18日專電
韓媒News1今天刊出駐韓代表丘高偉投書，呼籲聯合國及國際民航組織（ICAO）接納台灣參與，實現「不遺漏任何人」與「安全天空」的願景。本報系資料照片
韓媒News1今天刊出駐韓代表丘高偉投書，呼籲聯合國及國際民航組織（ICAO）接納台灣參與，實現「不遺漏任何人」與「安全天空」的願景。本報系資料照片

韓媒News1今天刊出駐韓代表丘高偉投書，呼籲聯合國及國際民航組織（ICAO）接納台灣參與，實現「不遺漏任何人」與「安全天空」的願景

丘高偉在投書中指出，台灣位於印太第一島鏈前線，長期堅守民主自由，並擁有堅實經濟與科技實力，更是全球空運與海運的重要樞紐。台灣多年來持續展現作為可靠國際夥伴的角色，是推動聯合國「永續發展目標」（SDGs）不可或缺的一環。

但台灣目前面臨中國刻意曲解聯大第2758號決議，導致台灣被排除於聯合國體系之外。在聯合國邁入80週年、距「2030永續發展目標」僅剩5年之際，國際社會應把握機會，接納台灣，真正落實「不遺漏任何人」與「攜手共進」的願景。

同時，台灣民航局長期致力於確保台北飛航情報區（Taipei FIR）的安全與服務，完全遵循ICAO標準與建議措施，已是全球航空安全不可或缺的一環。

丘高偉說，ICAO即將召開第42屆大會，主題為「安全天空，永續未來」，正是讓台灣以專業且有意義方式參與的最佳時機。他呼籲，唯有接納台灣，國際社會才能共同守護區域與全球的和平、安全與永續未來。

ICAO 永續 願景 聯合國

延伸閱讀

柬埔寨總理致函聯合國秘書長 控泰軍驅逐柬邊境平民

香山論壇陸國防部官員透露：無人機將投入聯合國維和行動

挺台參與ICAO 加國議員國會發表聲明並將舉行記者會

聯合國獨立調查首認定以色列犯種族滅絕 以方駁「歪曲虛假」

相關新聞

接受《時代》專訪 李在明曝美方談判「獅子大開口」：若接受我早被彈劾

美國《時代》雜誌18日刊出對南韓總統李在明的長篇專訪，他談及南韓承諾投入3500億美元成立對美投資基金時表示，若當時同意...

陸欲改變現狀「不排除動武力」 日學者：美日台須增嚇阻與元首外交

日本東京大學東洋文化研究所教授松田康博今天表示，中國展現強烈的改變現狀意圖，甚至不排除動用武力，且隨著實力快速增長，台海...

第一次也是最後一次…石破茂9月30日訪釜山 將晤南韓總統李在明

朝日電視台（TV Asahi）今天引述一名南韓政府官員的話報導，日本首相石破茂將於9月30日赴釜山進行兩天訪問，期間將與...

駐韓代表丘高偉投書韓媒 籲聯合國、ICAO等國際組織納入台灣

韓媒News1今天刊出駐韓代表丘高偉投書，呼籲聯合國及國際民航組織（ICAO）接納台灣參與，實現「不遺漏任何人」與「安全...

「絕不成為他國代理人」星國防長：小國選邊站隊只會導致自身邊緣化

新加坡國防部長陳振聲18日在北京香山論壇的全體會議發言表示，「我們絕不能成為他國的代理人或代言人」。他認為，選邊站隊並充...

柬埔寨總理致函聯合國秘書長 控泰軍驅逐柬邊境平民

柬埔寨總理洪馬內致函聯合國秘書長古特瑞斯，指控泰國軍方阻止超過20戶柬埔寨家庭返回位於兩國交界處爭議性邊境地區的家園。對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。