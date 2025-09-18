駐韓代表丘高偉投書韓媒 籲聯合國、ICAO等國際組織納入台灣

韓媒News1今天刊出駐韓代表丘高偉投書，呼籲聯合國及國際民航組織（ICAO）接納台灣參與，實現「不遺漏任何人」與「安全天空」的願景。

丘高偉在投書中指出，台灣位於印太第一島鏈前線，長期堅守民主自由，並擁有堅實經濟與科技實力，更是全球空運與海運的重要樞紐。台灣多年來持續展現作為可靠國際夥伴的角色，是推動聯合國「永續發展目標」（SDGs）不可或缺的一環。

但台灣目前面臨中國刻意曲解聯大第2758號決議，導致台灣被排除於聯合國體系之外。在聯合國邁入80週年、距「2030永續發展目標」僅剩5年之際，國際社會應把握機會，接納台灣，真正落實「不遺漏任何人」與「攜手共進」的願景。

同時，台灣民航局長期致力於確保台北飛航情報區（Taipei FIR）的安全與服務，完全遵循ICAO標準與建議措施，已是全球航空安全不可或缺的一環。

丘高偉說，ICAO即將召開第42屆大會，主題為「安全天空，永續未來」，正是讓台灣以專業且有意義方式參與的最佳時機。他呼籲，唯有接納台灣，國際社會才能共同守護區域與全球的和平、安全與永續未來。