泰柬邊境衝突升溫…泰國泰警告柬埔寨「別靠平民侵占領土」

泰國呼籲柬埔寨，停止靠平民冒險侵占泰國領土，軍方則駁斥柬方有關昨天邊境衝突的說辭，重申泰方依國際原則在主權領土上對柬抗議民眾採取行動。泰柬邊境昨爆發衝突，是兩國7月宣布停火以來首次嚴重衝突。

泰國外交部昨天發表聲明表示，柬埔寨抗議民眾17日在沙繳府（Sa Kaeo）破壞泰國的路障，違反了泰國多項法律。聲明寫道：「有人試圖阻撓泰國官員的工作，導致一些官員受傷。拆除泰國當局設置的安全路障是違法行為，據泰國法律，已構成多項罪行。」

泰國外交部強調，泰國官員在事件過程中，保持最大程度的克制，並多次向柬埔寨公民作出解釋，但柬埔寨民眾仍持續挑釁行為，泰國警方因此不得不採取國際通行的做法加以干預。

泰國呼籲柬方停止在該區域的挑釁、煽動抗議和騷亂的行為，以避免任何進一步阻礙緩和局勢、尋求和平且雙方都能接受的解決方案的行動。

泰國外交部和軍方呼籲，柬埔寨停止讓平民冒生命危險侵占泰國領土。

泰國外交部昨天指出，該國警方17日在一處有主權爭議的邊境地區，對柬埔寨平民發射催淚瓦斯與橡膠子彈。這是兩國7月宣布停火、結束5天奪命衝突以來，情勢惡化最顯著的事件。

根據柬埔寨當局說法，事件中至少有23名柬埔寨人受傷；泰軍則表示泰國方面也有人員受傷，但未公布人數。泰國當局上月在該地區架設鐵絲網。過去數週，來自邊界兩側的百姓不斷在此抗議。

柬埔寨人權委員會今天發表聲明，對泰國軍方和邊境巡邏部隊的行徑表示深切關切和最強烈的譴責。聲明寫道，「泰國部署鐵絲網，向柬埔寨平民發射催淚瓦斯和橡膠子彈，造成包括僧侶在內的柬埔寨公民受傷」。

泰國軍方今天則發表聲明，駁斥柬埔寨有關邊境衝突的說辭，形成泰柬各說各話的局面。

泰軍表示，「泰方依國際標準程序，在和平談判無效後，依法動用警察與行政人員，控制具有攻擊性與情緒激烈的柬埔寨群眾」。

泰軍重申，該區域屬於泰國領土，柬埔寨民眾非法入侵、破壞官方設施並製造騷亂，已觸犯法律，必須依法處理。

泰柬陸地邊界長817公里，一個多世紀來，兩國一直在多個未劃定區段爭奪主權。泰柬陸地界線最初是由法國在1907年繪製，當時柬埔寨是法國的殖民地。

今年7月，領土爭議引發的緊張局勢演變成邊境衝突，泰柬爆發數十年來最激烈的戰鬥，造成至少48人喪生、數十萬人暫時撤離家園。

經馬來西亞斡旋，兩國7月28日同意停火後停止戰鬥，17日爆發的衝突，成為停火後最嚴重的一次緊張升級。