美軍航空母艦艦載機在日本訓練起降 地方不滿強烈噪音抗議

美軍航空母艦艦載機昨天起在日本山口縣岩國市的美軍岩國基地執行「陸地模擬航空母艦甲板起降訓練」（FCLP），而起降發出的強烈噪音已引發地方政府與當地居民反彈。

「讀賣新聞」今天報導，這次受訓的戰機是美軍核動力航空母艦喬治華盛頓號（USS George Washington）的艦載機，活動範圍擴及西太平洋到印度洋。而喬治華盛頓號目前駐防在日本神奈川縣的美國海軍橫須賀基地。

岩國市政府表示，美軍的訓練分別於昨天下午1時35分起到4時52分，以及晚間6時49分到8時43分進行，包含民航機在內的飛機，飛越上述基地周邊總計256次，其中飛機短暫觸地後立即再度起飛的「觸地重飛」（Touch and Go）共有109次。

而在岩國基地周遭測得的噪音高峰值，相當於在地下鐵車內測到的聲響89.8分貝，市府也在昨天晚間9時45分前接獲90件相關陳情。

而當地民眾從岩國基地北邊的堤防沿線，就能看到FA-18戰機與最新銳的匿蹤戰機F-35C等軍機，反覆模擬觸地重飛。

岩國市的居民團體「守護瀨戶內海安靜的環境居民網絡」共同代表久米慶典，也在基地附近觀察美軍訓練起降。他表示，「轟鳴一次次響起讓人感到精神上的負擔，特別是夜晚，更會破壞市民生活的安寧」。

一名住在岩國基地附近的年輕主婦表示，「家中嬰兒哭鬧得很厲害。雖然曾聽過父母講到FCLP的噪音有多大，但自己親耳聽到時，仍覺得令人全身緊繃。」

岩國基地上一次在2000年9月進行FCLP時，測得的噪音高峰值為94.9分貝，當時該基地出於降噪等目的，把跑道往海邊的方向移設約1公里，且移設工程在2010年竣工。

岩國基地這次訓練，是首度在移設後的跑道實施FCLP。

這次FCLP預計在週六、週日以及假日以外的時間實施，為期到本月26日。訓練分為下午與晚間時段，最晚不超過晚上9時45分。

這項訓練開始前的本月16日，岩國市長福田良彥曾經造訪日本防衛省（相當於國防部）陳情，請日本防衛大臣中谷元要求美方停止訓練；而山口縣政府與岩國市政府等單位，也在訓練開始後，向位在廣島市的中國四國防衛局抗議。

防衛省對此回應，「為了我國防衛以及加強美國在本地區的嚇阻力與應對能力，這項訓練非常重要。我們已要求美方把噪音影響降至最低，並持續要求避免造成不安。」