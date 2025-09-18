快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

美軍航空母艦艦載機在日本訓練起降 地方不滿強烈噪音抗議

中央社／ 東京18日綜合外電報導

美軍航空母艦艦載機昨天起在日本山口縣岩國市的美軍岩國基地執行「陸地模擬航空母艦甲板起降訓練」（FCLP），而起降發出的強烈噪音已引發地方政府與當地居民反彈。

「讀賣新聞」今天報導，這次受訓的戰機是美軍核動力航空母艦喬治華盛頓號（USS George Washington）的艦載機，活動範圍擴及西太平洋到印度洋。而喬治華盛頓號目前駐防在日本神奈川縣的美國海軍橫須賀基地。

岩國市政府表示，美軍的訓練分別於昨天下午1時35分起到4時52分，以及晚間6時49分到8時43分進行，包含民航機在內的飛機，飛越上述基地周邊總計256次，其中飛機短暫觸地後立即再度起飛的「觸地重飛」（Touch and Go）共有109次。

而在岩國基地周遭測得的噪音高峰值，相當於在地下鐵車內測到的聲響89.8分貝，市府也在昨天晚間9時45分前接獲90件相關陳情。

而當地民眾從岩國基地北邊的堤防沿線，就能看到FA-18戰機與最新銳的匿蹤戰機F-35C等軍機，反覆模擬觸地重飛。

岩國市的居民團體「守護瀨戶內海安靜的環境居民網絡」共同代表久米慶典，也在基地附近觀察美軍訓練起降。他表示，「轟鳴一次次響起讓人感到精神上的負擔，特別是夜晚，更會破壞市民生活的安寧」。

一名住在岩國基地附近的年輕主婦表示，「家中嬰兒哭鬧得很厲害。雖然曾聽過父母講到FCLP的噪音有多大，但自己親耳聽到時，仍覺得令人全身緊繃。」

岩國基地上一次在2000年9月進行FCLP時，測得的噪音高峰值為94.9分貝，當時該基地出於降噪等目的，把跑道往海邊的方向移設約1公里，且移設工程在2010年竣工。

岩國基地這次訓練，是首度在移設後的跑道實施FCLP。

這次FCLP預計在週六、週日以及假日以外的時間實施，為期到本月26日。訓練分為下午與晚間時段，最晚不超過晚上9時45分。

這項訓練開始前的本月16日，岩國市長福田良彥曾經造訪日本防衛省（相當於國防部）陳情，請日本防衛大臣中谷元要求美方停止訓練；而山口縣政府與岩國市政府等單位，也在訓練開始後，向位在廣島市的中國四國防衛局抗議。

防衛省對此回應，「為了我國防衛以及加強美國在本地區的嚇阻力與應對能力，這項訓練非常重要。我們已要求美方把噪音影響降至最低，並持續要求避免造成不安。」

美軍 噪音 日本 戰機 美方 航空母艦

延伸閱讀

日本自民黨總裁選舉 林芳正拋「林方案」延續石破政權

美軍三炸委內瑞拉運毒船 傳五角大廈軍方律師擔心法律後果

英王款宴川普 演說盼英美友好合作更上一層樓

台南東區改裝噪音車深夜出沒擾清夢 警察一晚開39張罰單

相關新聞

接受《時代》專訪 李在明曝美方談判「獅子大開口」：若接受我早被彈劾

美國《時代》雜誌18日刊出對南韓總統李在明的長篇專訪，他談及南韓承諾投入3500億美元成立對美投資基金時表示，若當時同意...

訪英時尚翻車？梅蘭妮亞國宴禮服被酸「像香蕉」

美國總統川普夫婦16日赴英進行國是訪問，英王查理三世17日在溫莎城堡舉行國宴款待，第一夫人梅蘭妮亞以一襲金絲雀黃的連身禮服亮相，腰間搭配一條淡紫色寬腰帶。這套穿著引發網友兩極評價，有人毒舌批「像香蕉」，也有人認為大方得體。她國宴前戴了一頂幾乎遮住臉的寬禮帽，則被網友調侃像是「加入證人保護計畫」。

日本自民黨總裁選舉 林芳正拋「林方案」延續石破政權

表態參選日本執政黨─自民黨總裁（黨主席）選舉的官房長官林芳正今天下午召開政策發表記者會，提出把實質薪資成長率維持在1%水...

指控賄賂前第一夫人金建希 韓檢方聲請逮捕統一教會長韓鶴子

南韓檢方今天向法院聲請逮捕「世界和平統一家庭聯合會」（統一教）會長韓鶴子，指控她涉嫌賄賂前總統尹錫悅妻子金建希

外交部長林佳龍訪義掀挺台潮 副議長錢益友籲確保台海現狀

外交部長林佳龍訪問羅馬，10多位友台議員暫擱重要行程，專程到駐義代表處展現挺台立場。義大利參議院副議長錢益友盛讚台灣是民...

川普二度訪英 美企送400億投資 倫敦卻爆反川大遊行

美國總統川普前往英國進行國是訪問之際，微軟、OpenAI及其他美國企業宣布，計畫在英國投入逾400億美元建設科技基礎設施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。