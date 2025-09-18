日本自民黨總裁選舉 林芳正拋「林方案」延續石破政權

表態參選日本執政黨─自民黨總裁（黨主席）選舉的官房長官林芳正今天下午召開政策發表記者會，提出把實質薪資成長率維持在1%水準等目標，強調希望延續石破茂政權。

日本富士新聞網（FNN）報導，林芳正表示，「從岸田文雄政權，延續至石破政權，我作為官房長官一直在支持著一系列政策，希望能在繼承這些政策的同時，加入新的元素」。

他公布名為「林方案」的政見，強調「要打造一個人人都能懷抱夢想、希望與自豪的日本未來」。

經濟方面，林芳正表示將延續石破的戰略，推動景氣相關對策，致力於實質薪資成長率穩定在1%。社會保障方面，他主張引入「日本版福利金（Universal Credit）」，針對低、中收入家庭予以支援。

黨務改革方面，林芳正提出「從零開始的重建」。他指出，自民黨已經在兩次全國選舉及東京都議會選舉接連敗北，因此「必須徹底推動黨的重建」。至於在國會與在野黨的合作問題，他僅表示，「為了推動政策，會根據情勢來考慮和誰，以及如何合作」。

林芳正出生於1961年，山口縣人。他自東京大學法學部畢業後，曾任職於三井物產等民間企業，之後前往哈佛大學深造後，回國擔任父親、前眾議員林義郎的政策秘書，並於1995年首次當選參議員，隨後連任5屆，於2021年轉戰眾議院，迄今連任2屆。

政府職務方面，林芳正目前擔任內閣官房長官，曾任外務大臣、防衛大臣、農林水產大臣、文部科學大臣等要職，資歷豐富。這是他繼2012年、2024年以後，第3度挑戰自民黨總裁選舉。

林芳正表示，今年是他成為國會議員的第30年，希望能充分發揮至今累積的經驗，繼續為日本努力。

與此同時，前經濟安保擔當大臣高市早苗今天正式表態將參加自民黨總裁選舉，將於明天召開政策發表記者會。高市表示，「現在需要的是把對生活和未來的不安，轉化為夢想與希望的政治」。

她指出，「在總裁選舉候選人的辯論過程中，能夠明確表達自民黨想做什麼、想成為怎樣的政黨。我會把握這個非常好的機會，盡力說明我認為最好的政策」。