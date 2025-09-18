指控賄賂前第一夫人金建希 韓檢方聲請逮捕統一教會長韓鶴子

南韓檢方今天向法院聲請逮捕「世界和平統一家庭聯合會」（統一教）會長韓鶴子，指控她涉嫌賄賂前總統尹錫悅妻子金建希。

韓聯社報導，韓鶴子昨天就她涉嫌賄賂金建希和1名國會議員接受訊問。這是檢方針對尹錫悅夫婦刑事調查其中一環。

特別檢察官閔中基（Min Joong-ki，音譯）主導的特檢組今天向法院聲請逮捕韓鶴子與她的前幕僚長鄭姓女子。

特檢助理朴相鎮（Park Sang-jin，音譯）在記者簡報會中表示，這兩人涉嫌違反政治資金法（Political Funds Act）和反貪腐法規、教唆滅證以及侵占。

檢方已依受賄等多項罪名起訴金建希。金建希被控收受價值8000萬韓元（約新台幣191萬元）的賄賂，包括2個香奈兒（Chanel）名牌包和1條鑽石項鍊，作為協助統一教推動商業利益的報酬。

金建希的律師否認她收受任何禮物等指控。韓鶴子也否認個人參與任何非法行為，稱針對她的指控內容是「假消息」。

首爾中央地方法院預計下週召開羈押庭，以決定是否簽發逮捕令。