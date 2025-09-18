快訊

接受《時代》專訪 李在明曝美方談判「獅子大開口」：若接受我早被彈劾

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國《時代》雜誌18日刊出對南韓總統李在明的長篇專訪，他談及南韓承諾投入3500億美元成立對美投資基金時表示，若當時同意美方提出的不合理條件，「我早就被彈劾了」。

根據《時代》刊登的文章，以及南韓中央日報的報導，種種因素導致李在明支持率從7月底的63%下滑至8月中旬的51%，但隨後又回升至先前高點，主因是他訪美期間成功拉攏並與美國總統川普進行談判。

李在明於8月25日訪問白宮時，精心運用手中資源，帶來為川普量身訂製、刻有其名字的高爾夫推桿、兩頂印有「讓美國再次偉大」字樣的牛仔帽，以及象徵南韓造船傳統的龜船模型。當川普看中李在明簽字的鋼筆時，他也將這支筆送出，並不吝於奉上各種溢美之詞。

然而，韓美峰會會前一度瀰漫著一種忐忑不安的氣氛，川普在真實社群發文寫道，「南韓到底發生了什麼事？似乎像是在進行清洗或革命，我們不能在這種情況下做生意」，顯然指向特別檢察官正在調查前總統尹錫悅。李在明團隊擔心，他們可能重蹈烏克蘭總統澤倫斯基或南非總統拉馬福薩的覆轍，遭遇突如其來的外交難題。

最終，會面氣氛融洽，川普稱李在明是「非常好的人」。當然，除了讚美與禮物，李在明也帶來龐大資金，總額達5000億美元。在已同意的3500億美元之外，他又宣布追加1500億美元投資，包括大韓航空將採購價值500億美元的波音客機。

不過，李在明在幕後仍面臨約3500億美元投資基金的棘手問題：這筆資金是否全為現金？投資若出現損失又由誰承擔？他坦言，美方當時提出的條件嚴苛到「如果我當時同意，那我會被彈劾！所以我要求美方談判團隊提出合理的替代方案。」

由於這些問題未達共識，李在明遂轉而著重讚揚川普過去與北韓領導人金正恩的外交成果，同時敦促他重新與平壤接觸。在金正恩問題上遷就川普，或許有助於李在明緩解美韓之間的棘手議題。北海道大學教授池直美指出，李在明可能提起北韓問題，以轉移川普對貿易與投資問題的注意力。

