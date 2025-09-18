快訊

台中大安溪出海口驚現「半顆頭顱」 鑑識人員研判疑為人類顱骨

提告槓上超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」 法院判她只拿回「幹細胞」

訪英時尚翻車？梅蘭妮亞國宴禮服被酸「像香蕉」

外交部長林佳龍訪義掀挺台潮 副議長錢益友籲確保台海現狀

中央社／ 羅馬18日專電
義大利參議院副議長錢益友17日出席駐義大利代表處整修竣工典禮，強調台灣是民主典範，值得宣傳到全世界。中央社
義大利參議院副議長錢益友17日出席駐義大利代表處整修竣工典禮，強調台灣是民主典範，值得宣傳到全世界。中央社

外交部林佳龍訪問羅馬，10多位友台議員暫擱重要行程，專程到駐義代表處展現挺台立場。義大利參議院副議長錢益友盛讚台灣是民主典範，應被宣揚到全世界，他也呼籲大家必須每天努力，防止有人想讓台海現狀消失。

「台義國會議員友好協會」主席的參議員馬蘭（Lucio Malan）、義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）、義大利眾議院外交委員會副主席佛曼提尼（Paolo Formentini）等10多位議員昨天出席駐義代表處「館舍整修竣工典禮」。

馬蘭致詞時表示，台義關係愈來愈強健，友台協會隨時準備好，與台灣創造新的合作機會，不論是商務、文化、休閒、學術，或各種有助於加強兩國人民關係的活動，「台義人民都熱愛自由，又彼此欣賞，義大利萬歲！台灣萬歲」。

錢益友致詞時表示，歡迎林佳龍來訪問，希望林佳龍對義大利有很正面的印象，就像他訪問台灣時，獲得了極佳體驗，最近剛訪台的義大利議員團也帶回十分積極回饋，顯示台義關係蒸蒸日上。

錢益友說，台灣先前在米蘭增設辦事處，又在羅馬購置整修代表處館舍，證明台義關係始終在成長，也讓更多義大利人有機會認識台灣，「我們持續努力的目標，是讓愈來愈多義大利人理解台灣目前在全球的重要性」。

錢益友說，台義經濟關係密切無須贅述，但官方往來同樣關鍵，尤其對義大利國會議員至關重要，「因為台灣現在是民主的典範，台灣這種美好、健康的民主不僅應該輸出到東方社會，更應該輸出到全世界」。

錢益友表示，義大利友台議員的工作還有推動國際組織承認台灣，如果台灣早就能加入世界衛生組織（WHO），幾年前大家遭受的疫情就會很不同，因為台灣採取了預防措施，可以提供國際社會參考，但全球對台灣置之不理。

「我始終堅信台灣對西方，尤其是民主國家，具有戰略重要性，因此我們必須努力確保現狀。」錢益友說，「我們必須每天努力，確保台海現狀不會一點一點地消失，因另外也有些人每天都在努力，想讓現狀消失。」

錢益友也請林佳龍向總統賴清德轉達問候，「我向賴總統保證，我們及義大利將永遠站在台灣這邊，因為台灣是一個民主國家」。

議員 羅馬 台海 義大利 林佳龍 外交部 眾議院

延伸閱讀

美議員專文指台灣區域重要性 林佳龍：強化防衛能力

林佳龍投書韓媒 籲聯合國納入台灣強化民主韌性

賴清德總統見證下 林佳龍交棒台綠盟理事長給高志鵬

以「Manuia」表祝福 吐瓦魯國會議長再訪台…林佳龍：共築新世代友誼橋梁

相關新聞

接受《時代》專訪 李在明曝美方談判「獅子大開口」：若接受我早被彈劾

美國《時代》雜誌18日刊出對南韓總統李在明的長篇專訪，他談及南韓承諾投入3500億美元成立對美投資基金時表示，若當時同意...

訪英時尚翻車？梅蘭妮亞國宴禮服被酸「像香蕉」

美國總統川普夫婦16日赴英進行國是訪問，英王查理三世17日在溫莎城堡舉行國宴款待，第一夫人梅蘭妮亞以一襲金絲雀黃的連身禮服亮相，腰間搭配一條淡紫色寬腰帶。這套穿著引發網友兩極評價，有人毒舌批「像香蕉」，也有人認為大方得體。她國宴前戴了一頂幾乎遮住臉的寬禮帽，則被網友調侃像是「加入證人保護計畫」。

外交部長林佳龍訪義掀挺台潮 副議長錢益友籲確保台海現狀

外交部長林佳龍訪問羅馬，10多位友台議員暫擱重要行程，專程到駐義代表處展現挺台立場。義大利參議院副議長錢益友盛讚台灣是民...

川普二度訪英 美企送400億投資 倫敦卻爆反川大遊行

美國總統川普前往英國進行國是訪問之際，微軟、OpenAI及其他美國企業宣布，計畫在英國投入逾400億美元建設科技基礎設施...

以軍加速清空加薩 歐盟提徵稅制裁 教宗也發聲譴責

以色列軍方17日表示，將額外開放一條新路線為時48小時，提供巴勒斯坦人從加薩市撤離；以色列也加緊行動清空市內平民，並對付...

支持刺激政策的高市早苗 要角逐自民黨總裁 力拚成為日本首位女首相

以支持激進貨幣寬鬆和財政支出政策聞名的保守強硬派、日本前經濟安保大臣高市早苗周四宣布，有意參選日本執政黨自民黨總裁，計劃周五舉行新聞發布會闡述自己的政策目標。如果她贏得競選，很可能成為日本首位女首相。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。