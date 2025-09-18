聽新聞
訪英時尚翻車？梅蘭妮亞國宴禮服被酸「像香蕉」
美國總統川普夫婦16日赴英進行國是訪問，英王查理三世17日在溫莎城堡舉行國宴款待，第一夫人梅蘭妮亞以一襲金絲雀黃的連身禮服亮相，腰間搭配一條淡紫色寬腰帶。這套穿著引發網友兩極評價，有人毒舌批「像香蕉」，也有人認為大方得體。她國宴前戴了一頂幾乎遮住臉的寬禮帽，則被網友調侃像是「加入證人保護計畫」。
每日郵報報導，現年55歲的梅蘭妮亞出席晚宴時，身穿一襲露肩式的亮黃色開衩連身禮服，搭配一條淡紫色寬版腰帶，並戴著一對祖母綠耳環。
報導指出，這套造型引發眾多網友吐槽。有人說，「梅蘭妮亞的禮服完全不行」、「梅蘭妮亞妳怎麼回事？」還有人形容，「天啊，亮黃色搭配紫色腰帶，看起來像超大的復活節彩蛋」，更有網友毒舌嘲諷，「梅蘭妮亞為什麼要穿得像香蕉？」也有網友覺得梅蘭妮亞在凱特王妃身旁相形失色，「凱特看起來超美，梅蘭妮亞很滑稽」。
不過，也有網友給出比較溫和的議見，覺得這套禮服雖亮眼卻不夠正式，「好看歸好看，但不適合國宴。」但是粉絲力挺，笑稱「我穿會像香蕉，只有她能駕馭」，直呼梅蘭妮亞是「最美第一夫人」。
獨立報報導，國宴之前，川普夫婦抵達溫莎堡時，梅蘭妮亞身穿克里斯汀·迪奧高級訂製深灰色套裝，頭戴一頂寬簷深紫色禮帽。她與王后卡蜜拉並肩時，那頂帽子幾乎把整張臉完全遮住。
網友看了紛紛開酸，有人笑稱她像一個掛外套、帽子的「行走衣帽架」，直呼「太爆笑了！」也有人毒舌調侃：「她是偷偷加入證人保護計畫嗎？」
