快訊

電力供應受影響！林口火力發電廠機組故障 上午請求翡翠水庫支援

男花40萬命喪手術台…整形醫丁斌煌3度「改名+改診所名」 曾任三總主治有20年經驗

政院推公務員「身心調適假」雙十起上路！每年3日、機關不得拒絕

聽新聞
0:00 / 0:00

訪英時尚翻車？梅蘭妮亞國宴禮服被酸「像香蕉」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國第一夫人梅蘭妮亞穿鮮黃連身禮服出席英國國宴，被網友狠批「像香蕉」。路透
美國第一夫人梅蘭妮亞穿鮮黃連身禮服出席英國國宴，被網友狠批「像香蕉」。路透

美國總統川普夫婦16日赴英進行國是訪問，英王查理三世17日在溫莎城堡舉行國宴款待，第一夫人梅蘭妮亞以一襲金絲雀黃的連身禮服亮相，腰間搭配一條淡紫色寬腰帶。這套穿著引發網友兩極評價，有人毒舌批「像香蕉」，也有人認為大方得體。她國宴前戴了一頂幾乎遮住臉的寬禮帽，則被網友調侃像是「加入證人保護計畫」。

每日郵報報導，現年55歲的梅蘭妮亞出席晚宴時，身穿一襲露肩式的亮黃色開衩連身禮服，搭配一條淡紫色寬版腰帶，並戴著一對祖母綠耳環。

報導指出，這套造型引發眾多網友吐槽。有人說，「梅蘭妮亞的禮服完全不行」、「梅蘭妮亞妳怎麼回事？」還有人形容，「天啊，亮黃色搭配紫色腰帶，看起來像超大的復活節彩蛋」，更有網友毒舌嘲諷，「梅蘭妮亞為什麼要穿得像香蕉？」也有網友覺得梅蘭妮亞在凱特王妃身旁相形失色，「凱特看起來超美，梅蘭妮亞很滑稽」。

不過，也有網友給出比較溫和的議見，覺得這套禮服雖亮眼卻不夠正式，「好看歸好看，但不適合國宴。」但是粉絲力挺，笑稱「我穿會像香蕉，只有她能駕馭」，直呼梅蘭妮亞是「最美第一夫人」。

獨立報報導，國宴之前，川普夫婦抵達溫莎堡時，梅蘭妮亞身穿克里斯汀·迪奧高級訂製深灰色套裝，頭戴一頂寬簷深紫色禮帽。她與王后卡蜜拉並肩時，那頂帽子幾乎把整張臉完全遮住。

網友看了紛紛開酸，有人笑稱她像一個掛外套、帽子的「行走衣帽架」，直呼「太爆笑了！」也有人毒舌調侃：「她是偷偷加入證人保護計畫嗎？」

國宴之前，川普夫婦抵達溫莎堡時，梅蘭妮亞身穿克里斯汀·迪奧高級訂製深灰色套裝，頭戴一頂寬簷深紫色禮帽。她與王后卡蜜拉並肩時，那頂帽子幾乎把整張臉完全遮住。美聯社
國宴之前，川普夫婦抵達溫莎堡時，梅蘭妮亞身穿克里斯汀·迪奧高級訂製深灰色套裝，頭戴一頂寬簷深紫色禮帽。她與王后卡蜜拉並肩時，那頂帽子幾乎把整張臉完全遮住。美聯社
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞17日出席英王查理三世與王后卡蜜拉在溫莎城堡舉辦的國宴。路透
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞17日出席英王查理三世與王后卡蜜拉在溫莎城堡舉辦的國宴。路透

香蕉 國宴 川普 英國 梅蘭妮亞

延伸閱讀

美穿夢幻禮服卻大翻車？Lisa「低胸粉色高衩禮服」女神登場 往下一看...網友大傻眼

未現身紐約大學…川普小兒子巴倫搬進白宮 轉到這裡上學

冠蓋滿京華 斯人獨憔悴！川普白宮宴請科技大咖 昔日麻吉馬斯克缺席

梅蘭妮亞將登「浮華世界」封面？雜誌編輯揚言辭職反對

相關新聞

川普讚英國國王大排場接待「人生至高榮譽」 致辭玩笑拋出1願望

美國總統川普16日起二度訪英進行國是訪問，受到英王查理三世大排場歡迎，在溫莎城堡舉行國宴款待。川普17日在晚宴致詞大讚，...

影／川普空軍一號遇客機貼近！航管怒飆客機機師 大吼「別再滑iPad」

美國總統川普日前啟程前往倫敦，展開史無前例的二度國是訪問，途中搭乘的空軍一號專機在紐約上空一度與精神航空（Spirit ...

訪英時尚翻車？梅蘭妮亞國宴禮服被酸「像香蕉」

美國總統川普夫婦16日赴英進行國是訪問，英王查理三世17日在溫莎城堡舉行國宴款待，第一夫人梅蘭妮亞以一襲金絲雀黃的連身禮服亮相，腰間搭配一條淡紫色寬腰帶。這套穿著引發網友兩極評價，有人毒舌批「像香蕉」，也有人認為大方得體。她國宴前戴了一頂幾乎遮住臉的寬禮帽，則被網友調侃像是「加入證人保護計畫」。

川普二度訪英 美企送400億投資 倫敦卻爆反川大遊行

美國總統川普前往英國進行國是訪問之際，微軟、OpenAI及其他美國企業宣布，計畫在英國投入逾400億美元建設科技基礎設施...

以軍加速清空加薩 歐盟提徵稅制裁 教宗也發聲譴責

以色列軍方17日表示，將額外開放一條新路線為時48小時，提供巴勒斯坦人從加薩市撤離；以色列也加緊行動清空市內平民，並對付...

支持刺激政策的高市早苗 要角逐自民黨總裁 力拚成為日本首位女首相

以支持激進貨幣寬鬆和財政支出政策聞名的保守強硬派、日本前經濟安保大臣高市早苗周四宣布，有意參選日本執政黨自民黨總裁，計劃周五舉行新聞發布會闡述自己的政策目標。如果她贏得競選，很可能成為日本首位女首相。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。