支持刺激政策的高市早苗 要角逐自民黨總裁 力拚成為日本首位女首相

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
支持刺激政刺的高市早苗周四宣布，她將角逐日本執政黨自民黨總裁。路透

以支持激進貨幣寬鬆和財政支出政策聞名的保守強硬派、日本前經濟安保大臣高市早苗周四宣布，有意參選日本執政黨自民黨總裁，計劃周五舉行新聞發布會闡述自己的政策目標。如果她贏得競選，很可能成為日本首位女首相。

先前包括農林水產大臣小泉進次郎和內閣官房長官林芳正等人都已宣布參選。根據新近民調，小泉和高市被視為這次選舉的主要熱門人選。

高市的宣布恰逢日本央行宣布最新利率決策的前一天。市場普遍預期，日本央行將維持基準利率不變。去年，高市曾表示央行當時若決定升息「很愚蠢」，此言一出，市場嘩然，給外界留下若她成為領導人將試圖放緩日銀升息步調的印象。

Shinkin Asset Management高級基金經理Naoki Fujiwara表示，眾所周知，高市是通膨派，在現有候選人當中，她大概是對刺激措施最積極的一位。話雖如此，目前還不確定她是否會繼續推行與以往相同的政策。

自民黨總裁競選活動將於周一正式啟動，將於10月4日投票。

自民黨 日本央行

