倫敦反川遊行 前工黨黨魁現身演說、對首相施壓

美國總統川普今天在英國展開國是訪問行程，倫敦則有數以千計民眾參加「反川」遊行集會、批評首相施凱爾對川普屈膝諂媚，已遭工黨開除黨籍的前黨魁柯賓也現身發表演說。

繼2019年後，川普（Donald Trump）近日再度對英國展開國是訪問，是首位在贏得第二個任期後，獲邀赴英進行國是訪問的美國總統。

不過，今年1月就任以來，川普在對外事務有多項舉措在國際間引發爭議，即便在一向被視為與美國有「特殊友好關係」的英國也引起疑慮。在部分英國國會議員質疑賦予川普二度國是訪問殊榮的正當性之後，川普訪英「適逢」英國國會休會，因此未被安排赴國會演說。在英國境內，川普搭乘直升機往來不同地點，完全沒有「親近群眾」的路線安排。

由阻止川普聯盟（Stop Trump Coalition）號召的示威抗議活動今天下午在倫敦登場，遊行路線長逾3公里，行經中央政府機關林立的白廳（Whitehall）大道和首相官邸，最後在國會廣場（Parliament Square）舉行演說集會。

英國警方出動逾1600名警力維安。倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）估計，國會廣場集會現場民眾約5000人。相較之下，警方估計，13日在倫敦的右翼示威抗議活動有11萬至15萬人參與。不過，今天的活動未傳出暴力衝突，13日活動則有26名員警遭暴力攻擊。

據記者現場觀察，今天的「反川」遊行匯集多元訴求，群眾關心的議題橫跨種族主義、移民、LGBTQ+、環境保護、租稅正義、農業和貿易正義、身心障礙者權益，以及巴勒斯坦、烏克蘭等。巴勒斯坦旗幟的數量大幅超越烏克蘭。

阻止川普聯盟推出的抗議主軸為「阻止川普、阻止法西斯主義」。不過，不同群眾的訴求之間有潛在矛盾，例如主張「要和平、不要戰爭」的人士未必支持增加對烏軍援、協助烏克蘭以「硬實力」施壓俄羅斯盡早結束侵略戰爭。現場部分標語也具爭議性，包括「勿對伊朗發動戰爭」。

另一方面，從演說、宣傳攤位和標語判斷，活動主要吸引政治光譜偏左和左翼人士參與，儘管也有人標榜自己是美國共和黨傳統支持者、反對川普綁架右派價值。

柯賓（Jeremy Corbyn）今天與另一位同為前工黨籍國會議員的英國政壇新秀蘇丹娜（Zarah Sultana），輪番在集會發表演說。蘇丹娜以善用社群媒體、演說具感染力著稱，與親近極左勢力的柯賓在今年7月宣布共同組建暫時名為「你的黨」（Your Party）的左翼政黨。

屬中間偏左的工黨是英國當今執政黨，黨魁暨首相施凱爾（Keir Starmer）去年7月在國會大選帶領工黨在睽違14年後，強勢重返執政，許多分析認為關鍵之一即是施凱爾成功及時壓制柯賓和黨內左翼。如今柯賓聯合未滿32歲的蘇丹娜試圖捲土重來，從左翼挑戰施凱爾執政權威，這反映上台不到一年半的施凱爾在國內外政治經濟壓力下，已同時面臨左、右翼夾擊的困境。

柯賓今天批評施凱爾刪減海外援助、國內社會福利預算，人民越來越窮，政府卻要每年增加130億英鎊（約新台幣5330億元），從事「所謂的國防」。

蘇丹娜則質疑，政府有錢投入戰爭，卻「沒錢給窮人」，這樣的情況必須結束，為何不把錢花在健保、教育和支持年輕人。

今年現場可見數個隨風搖擺的「迷你版川普嬰兒」。阻止川普聯盟也製作印有美國副總統范斯（JDVance）頭像的巨型氣球，供群眾丟擲。

川普18日將前往距倫敦車程約1.5小時的契克斯（Chequers）英國首相鄉間官邸，與施凱爾舉行雙邊會談，並召開聯合記者會。國是訪問行程預計當天稍晚結束。