尚比亞中企礦場劇毒廢料外洩　農民索賠800億美元

中央社／ 尚比亞首都路沙卡18日綜合外電報導

尚比亞北部一座中企經營礦場爆發劇毒廢料外洩事件，根據法新社今天取得的法律文件，將近200名受影響的民眾，已對經營礦場的中國公司提告，索賠800億美元。

今年2月，位於首都路沙卡（Lusaka）以北約285公里基威（Kitwe）鎮的銅礦場尾礦壩潰堤，數以百萬公升計酸性廢料流入附近小溪、河流和田地。

在公民社會和一家污染控制公司指控，毒物洩漏規模遠超過政府和公司宣稱的數字後，經營這家礦場的中企和尚比亞政府對事件的反應受到強烈關注。

訴狀指出：「高酸性和有毒物質對環境造成嚴重損害。」

該訴訟是由176名居民於9月12日提出，針對尾礦壩所屬公司謙比希濕法冶煉有限公司（Sino-MetalsLeach），以及擁有礦場所在區域的中色非洲礦業有限公司（NFC Africa Mining）。

謙比希濕法冶煉有限公司表示，約5000萬公升的廢料洩漏，但一家污染控制公司稱，實際洩漏量大約是官方宣稱的20倍。

規模 和尚 提告

