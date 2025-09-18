川普私下不滿內唐亞胡卻放任他「先做再說」 知情人士曝原因

華爾街日報17日獨家報導，美國總統川普對以色列總理內唐亞胡感到惱怒且失望，但問題在於，川普是否會因此而採取行動，尚不得而知。

川普最近幾周告訴多名幕僚，內唐亞胡傾向以軍事手段迫使哈瑪斯投降，而非採取他偏好的談判停火。以色列9日攻擊正在卡達的哈瑪斯談判代表，威脅破壞脆弱的和平談判後，川普的挫折感隨即達到頂點。據親耳聽聞的官員透露，川普與國務卿魯比歐等資深幕僚討論如何回應以方行動，談到內唐亞胡時使用粗話話說：「他在搞我。」

川普過去偶爾也會對內唐亞胡語出激烈，例如在內唐亞胡2020年祝賀拜登當選後，川普對一位記者表示，他認為內唐亞胡不忠，「操他的」。然而，川普對內唐亞胡時而流露的強烈情緒，仍讓華府觀察人士困惑：為何一向喜歡掌控關係的川普，願意讓內唐亞胡屢屢公然違逆他的意願？

知情人士表示，原因之一是兩人志同道合，都認為自己遭受本國精英迫害，包括刑事審判，也都自視為改革腐敗體制的局外人。

另一個原因，則是內唐亞胡在美國國會及偏向共和黨媒體的影響力，他經常在以色列會見美國議員，最近幾個月接受川普支持者常看的多家美媒採訪，例如福斯新聞、Newsmax等。

美國官員表示，川普不希望與內唐亞胡公開決裂，他為自己和內唐亞胡的關係密切以及對以色列的支持感到自豪，還常吹噓自己第一任期促成的亞伯拉罕協議，並持續推動以色列與沙烏地阿拉伯恢復關係，視此為渴望實現的重要外交成就。內唐亞胡也想辦法討好川普的親信圈，並直接巴結川普本人。

事實上，內唐亞胡已建立一種關係模式，知道可以暫時冒著激怒川普的風險，因為這種憤怒不會持久。美國參議院外交委員會前民主黨幕僚主任墨菲（Damian Murphy）說：「內唐亞胡知道，雖然白宮可能會嘀咕幾句，但採取『先做再說，出事再求饒』的策略幾乎沒有風險。」