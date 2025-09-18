川普送英王禮物有玄機！皇家國宴菜單曝光 酒單藏超多巧思

美國總統川普16日起赴英展開史無前例的二次國是訪問，英國國王查理三世與王后卡蜜拉在溫莎城堡設晚宴款待。當晚菜單精緻，酒單更別出心裁，除了特製「跨大西洋雞尾酒」，還準備呼應川普總統任期與其母蘇格蘭淵源的年份佳釀。雙方互贈禮物也別具意義，川普送上艾森豪時期寶劍複製品，卡蜜拉則獲贈Tiffany古董胸針，延續美國總統贈禮王室的傳統。

在宴會前，川普與查理三世並肩入場。川普穿著白領結燕尾服，梅蘭妮亞以黃色禮服亮相；英王同樣配戴白領結與藍色綬帶，卡蜜拉則頭戴鑽冕、身著藍色長禮服。隆重服飾為晚宴揭開序幕。

國宴地點為聖喬治大廳，入口由皇家侍衛列隊迎賓。現場百名工作人員服務160位賓客，宴席中央的「滑鐵盧大桌」擺滿1462件銀器，在139支燭光與花卉映襯下，展現皇家莊嚴華麗。

菜單設計亦凸顯英倫風味：前菜是漢普郡西洋菜奶凍配帕瑪森酥餅與鵪鶉蛋沙拉，主菜為去骨諾福克雞肉卷，甜點則是香草冰淇淋搭覆盆子雪酪與維多利亞李子。

酒單暗藏外交巧思。雖川普滴酒不沾，仍特製「跨大西洋雞尾酒」，以美式威士忌酸酒融合英國橘子果醬，象徵英美關係；另有1945年份華爾酒莊波特酒，呼應川普第45與第47任總統身分，以及1912年軒尼詩大香檳區干邑，1912正是川普母親出生於蘇格蘭的年份。

禮物交換亦具象徵。查理三世與卡蜜拉贈送紀念《獨立宣言》250周年的手工皮革裝幀冊，以及川普2025年就職日懸掛於白金漢宮的米字旗。梅蘭妮亞則獲贈銀琺瑯碗與Anya Hindmarch手提包。川普回贈英王艾森豪時期寶劍複製品，寓意二戰美英合作；卡蜜拉則收到Tiffany古董花形胸針，鑲嵌18K黃金、鑽石與紅寶石，紅寶石正是她的誕生石。

外媒指出，Tiffany在美國有近200年歷史，也與白宮主人淵源深厚。林肯曾贈妻子一套珍珠首飾；歷屆美國總統，包括歐巴馬、拜登、甘迺迪等，都曾以Tiffany禮物致贈英國王室。

