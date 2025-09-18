川普將赴韓出席APEC 還差習近平點頭

美國代理駐韓大使尹汝尚（Joseph Yun）周三表示，美國總統川普將於10月31日和11月1日訪問南韓，出席亞太經濟合作會議（APEC）高峰會。

南韓外長趙顯周三在北京會見大陸外交部長王毅時表示，希望大陸國家主席習近平藉APEC時機訪問習近平。這也是南韓總統李在明上台後，韓中兩國首次部長會談。

尹汝尚則在首爾表示，川普和李在明將在慶州舉行的APEC會議期間再次會晤。

尹汝尚在由韓美同盟基金會和駐韓美軍退伍軍人協會主辦的專題演講中強調，強化美韓在經濟、科學和技術領域的合作極其重要。

從尹汝尚的談話可以看見，首爾和華府之間最近緊繃的關係正出現緩和跡象。兩國先前在一項3,500億美元投資基金的條款上意見相左。首爾承諾將成立基金投資美國，華府則把對南韓貨品關稅從原先宣佈的25%調降至15%。