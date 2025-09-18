快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

川普將赴韓出席APEC 還差習近平點頭

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普（左二）上一次出席 APEC 領袖峰會是在 2017 年，在越南峴港舉行的 APEC 峴港峰會，中後方是我方代表宋楚瑜。路透
川普（左二）上一次出席 APEC 領袖峰會是在 2017 年，在越南峴港舉行的 APEC 峴港峰會，中後方是我方代表宋楚瑜。路透

美國代理駐韓大使尹汝尚（Joseph Yun）周三表示，美國總統川普將於10月31日和11月1日訪問南韓，出席亞太經濟合作會議（APEC）高峰會。

南韓外長趙顯周三在北京會見大陸外交部長王毅時表示，希望大陸國家主席習近平藉APEC時機訪問習近平。這也是南韓總統李在明上台後，韓中兩國首次部長會談。

尹汝尚則在首爾表示，川普和李在明將在慶州舉行的APEC會議期間再次會晤。

尹汝尚在由韓美同盟基金會和駐韓美軍退伍軍人協會主辦的專題演講中強調，強化美韓在經濟、科學和技術領域的合作極其重要。

從尹汝尚的談話可以看見，首爾和華府之間最近緊繃的關係正出現緩和跡象。兩國先前在一項3,500億美元投資基金的條款上意見相左。首爾承諾將成立基金投資美國，華府則把對南韓貨品關稅從原先宣佈的25%調降至15%。

南韓 美國 首爾

延伸閱讀

英王款宴川普 演說盼英美友好合作更上一層樓

川普訪英帶動AI投資 台廠搶單考驗調度力

川普重返白宮後首次 Fed宣布降息1碼至4%-4.25%

川普關稅衝擊！日本出口連四降 銷美大減

相關新聞

川普讚英國國王大排場接待「人生至高榮譽」 致辭玩笑拋出1願望

美國總統川普16日起二度訪英進行國是訪問，受到英王查理三世大排場歡迎，在溫莎城堡舉行國宴款待。川普17日在晚宴致詞大讚，...

影／川普空軍一號遇客機貼近！航管怒飆客機機師 大吼「別再滑iPad」

美國總統川普日前啟程前往倫敦，展開史無前例的二度國是訪問，途中搭乘的空軍一號專機在紐約上空一度與精神航空（Spirit ...

美國稀土國家隊趕進度 中國霸主地位2年後恐不保？

中國大陸把稀土當成美中貿易談判的重要籌碼，不過美國也在加緊打造從採礦到磁鐵的稀土磁鐵供應鏈，加拿大、澳洲和日本也積極投入供應鏈，專家估計中國將在2年內失去稀土市場的箝制地位。美中在稀土上如何過招？中國在這方面還會拿出什麼招？

川普私下不滿內唐亞胡卻放任他「先做再說」 知情人士曝原因

華爾街日報17日獨家報導，美國總統川普對以色列總理內唐亞胡感到惱怒且失望，但問題在於，川普是否會因此而採取行動，尚不得而...

川普送英王禮物有玄機！皇家國宴菜單曝光 酒單藏超多巧思

美國總統川普16日起赴英展開史無前例的二次國是訪問，英國國王查理三世與王后卡蜜拉在溫莎城堡設晚宴款待。當晚菜單精緻，酒單...

川普將赴韓出席APEC 還差習近平點頭

美國代理駐韓大使尹汝尚（Joseph Yun）周三表示，美國總統川普將於10月31日和11月1日訪問南韓，出席亞太經濟合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。