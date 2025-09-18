影／川普空軍一號遇客機貼近！航管怒飆客機機師 大吼「別再滑iPad」

美國總統川普日前啟程前往倫敦，展開史無前例的二度國是訪問，途中搭乘的空軍一號專機在紐約上空一度與精神航空（Spirit Airlines）客機太接近，驚動飛航管制員火爆斥責精神航空機師。根據社群流出的音檔，管制員不斷呼叫客機改變航向，更火大警告機師「別再滑iPad！」事件引發熱議。

彭博資訊報導，當時空軍一號正飛越長島上空，紐約航管中心注意到與精神航空1300班機高度相近，而且航線趨於交會。管制員連續呼叫精神航空機師，要求改變航向，甚至嚴厲斥責「注意一點」。

聯邦航空總署（FAA）已證實這段插曲，並澄清兩機距離始終保持數英里距離，符合安全規範。但因涉及總統專機，加上管制員在無線電上的火爆口吻，事件迅速在社群媒體引發熱議。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據LiveATC.net擷取的音檔，紐約航管中心多次呼叫精神航空1300班機，先是下令「右轉20度」，但機師在5秒內毫無回應。航管員語氣轉趨嚴厲，接連喊叫：「注意一點，精神航空1300，右轉20度！」「立刻右轉，現在馬上執行！」直到多次催促後，飛行員才回應並確認改變航向。

航管員還在無線電中提醒：「精神航空1300，你左翼外8英里（約12.9公里）處有一架747。我想你應該看得出是誰，那是藍白塗裝的。」但在機師再次未即時回應時，他忍不住抱怨：「我每次都要跟你講兩遍，注意一點，別再滑iPad了！」

CNN報導解釋，飛行員在駕駛艙內常使用平板電腦作為「電子飛行包」，用來顯示航圖、計算與終端程序等資訊。

精神航空也向CNN聲明回應，機師全程遵守程序與航管指示飛往波士頓，強調「安全永遠是我們的首要考量」。

✈️🇺🇸 A Spirit Airlines passenger jet and Air Force One, carrying US President Donald Trump, got close while traveling through New York's skies, with an air traffic controller noticing their similar altitudes and converging flight paths, - Bloomberg



The controller tried to alert… pic.twitter.com/yGJWTEJS8U — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 17, 2025