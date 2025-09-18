影／川普空軍一號遇客機貼近！航管怒飆客機機師 大吼「別再滑iPad」

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（中）與第一夫人梅蘭妮亞（中左）16日搭乘空軍一號抵達英國。法新社
美國總統川普日前啟程前往倫敦，展開史無前例的二度國是訪問，途中搭乘的空軍一號專機在紐約上空一度與精神航空（Spirit Airlines）客機太接近，驚動飛航管制員火爆斥責精神航空機師。根據社群流出的音檔，管制員不斷呼叫客機改變航向，更火大警告機師「別再滑iPad！」事件引發熱議。

彭博資訊報導，當時空軍一號正飛越長島上空，紐約航管中心注意到與精神航空1300班機高度相近，而且航線趨於交會。管制員連續呼叫精神航空機師，要求改變航向，甚至嚴厲斥責「注意一點」。

聯邦航空總署（FAA）已證實這段插曲，並澄清兩機距離始終保持數英里距離，符合安全規範。但因涉及總統專機，加上管制員在無線電上的火爆口吻，事件迅速在社群媒體引發熱議。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據LiveATC.net擷取的音檔，紐約航管中心多次呼叫精神航空1300班機，先是下令「右轉20度」，但機師在5秒內毫無回應。航管員語氣轉趨嚴厲，接連喊叫：「注意一點，精神航空1300，右轉20度！」「立刻右轉，現在馬上執行！」直到多次催促後，飛行員才回應並確認改變航向。

航管員還在無線電中提醒：「精神航空1300，你左翼外8英里（約12.9公里）處有一架747。我想你應該看得出是誰，那是藍白塗裝的。」但在機師再次未即時回應時，他忍不住抱怨：「我每次都要跟你講兩遍，注意一點，別再滑iPad了！」

CNN報導解釋，飛行員在駕駛艙內常使用平板電腦作為「電子飛行包」，用來顯示航圖、計算與終端程序等資訊。

精神航空也向CNN聲明回應，機師全程遵守程序與航管指示飛往波士頓，強調「安全永遠是我們的首要考量」。

美國總統川普日前啟程前往倫敦，展開史無前例的二度國是訪問，但途中搭乘的空軍一號專機在紐約上空一度與精神航空客機太接近，驚動飛航管制員火爆斥責客機機師。圖/截自@Maks_NAFO_FELLA在X的影音
美國總統川普日前啟程前往倫敦，展開史無前例的二度國是訪問，但途中搭乘的空軍一號專機在紐約上空一度與精神航空客機太接近，驚動飛航管制員火爆斥責客機機師。圖/截自@Maks_NAFO_FELLA在X的影音

機師 紐約 社群媒體

