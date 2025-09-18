川普訪英國宴排場盛大！官司對手梅鐸出席受矚目

美國總統川普在英國國宴上享用了一道道珍饈美饌，不過晚宴上有一位令人矚目的賓客，那就是正與川普有官司糾紛的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）。

當川普大啖西洋菜義式奶凍和雞肉捲時，媒體大亨梅鐸也在同一間廳室裡；川普曾因一篇關於他寫給性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生日祝賀的報導，而對梅鐸提出誹謗告訴。

梅鐸在場似乎並未影響79歲的川普對這次活動的興致。川普表示，「特殊」一詞都不足以形容英美兩國的關係。

英王查爾斯三世（King Charles III）在倫敦近郊近千年歷史的溫莎城堡（Windsor Castle）宏偉的聖喬治大廳（St George's Hall），為這場晚宴安排了一場非凡的盛會。

王室官員在帶領法新社等媒體參觀時表示，這張巨型宴會桌本身長度相當於2.7架載送川普前往溫莎城堡的「陸戰隊一號」（Marine One）直升機，桌上擺放了139根蠟燭、1452件餐具，並有超過100名工作人員。

然而，儘管為川普準備的豪華菜餚並不令人意外，但其中一位賓客卻備受矚目。

川普6月因「華爾街日報」發表一篇關於他與已故性罪犯富豪艾普斯坦的文章，對澳洲出生的媒體大亨梅鐸及華爾街日報提告，求償100億美元（約新台幣2958億元）。

華爾街日報報導稱，地產大亨川普在2003年寫了一封帶有暗示性的生日信給艾普斯坦。川普否認他曾寫過這封信或在信上署名。

這樁醜聞已為這趟訪問蒙上陰影。英國駐美大使曼德森（Peter Mandelson）近日因為與艾普斯坦「私交甚篤」而遭撤職。

然而這並未阻止梅鐸出現在賓客名單上。官員表示，出席名單由英國政府和白宮共同擬定，座位安排則由王室負責。

梅鐸的媒體事業長期以來使他成為英國政壇的「造王者」，高齡94歲的他今晚被看到與其他賓客交談，但在巨大的長形餐桌上，他的座位離川普很遠。

其他賓客則較為傳統，包括英國王位繼承人威廉王子（Prince William）與妻子凱特王妃（PrincessCatherine），以及川普的女兒蒂芬妮．川普（TiffanyTrump）和她的夫婿。

幾位美國科技公司的執行長也出席了晚宴，包括輝達（Nvidia）執行長黃仁勳和OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman），反映了此次訪問期間所達成的數以十億計美元科技交易。