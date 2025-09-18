川普讚英國國王大排場接待「人生至高榮譽」 致辭玩笑拋出1願望

美國總統川普16日起二度訪英進行國是訪問，受到英王查理三世大排場歡迎，在溫莎城堡舉行國宴款待。川普17日在晚宴致詞大讚，此行是「一生中最崇高榮譽」，笑稱希望自己是最後一位兩度獲准對英國是訪問的美國總統。川普此行的重頭戲將於18日登場，預計與英國首相施凱爾會晤，討論貿易、科技及地緣政治等議題，多位科技巨頭高層也將到場，並宣布新的美英合作計畫。

英國廣播公司報導，查理三世在160名賓客出席的豪華晚宴中致詞，盛讚川普「致力解決世上一些最棘手的衝突」，同時強調英美之間存在特殊關係，必須維繫文化、貿易與軍事上的深厚聯繫。他說：「我們的人民曾為共同珍視的價值並肩作戰、犧牲生命。」

查理三世談到川普與蘇格蘭的淵源時，笑稱自己知道「英國的土地確實能打造出相當壯麗的高爾夫球場」。川普的母親出身蘇格蘭，他本人也在蘇格蘭投資高爾夫球場。

川普則回應稱，「特殊」一詞無法充分形容美英關係的深厚意義，並讚揚威廉王子「未來將取得難以置信的成功」。談到凱特王妃癌症復原狀況時，川普形容凱特「光采照人、健康美麗」。

川普盛讚，這次國是訪問是人生「最崇高的榮譽之一」，並開玩笑表示希望自己是「最後一位兩度受邀的美國總統」。雖然他此次致詞多避免涉及黨派政治，但仍舊提起他最常誇耀的一點，稱美國是「現在世上最火的國家」。

晚宴現場星光熠熠，科技界重量級人物比名人更多，包括蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳、人工智慧公司OpenAI執行長奧特曼皆受邀。近期因淫魔艾普斯坦案被川普提告的新聞大亨梅鐸也出席。

這次國是訪問規模空前，英國動員陸、海、空三軍共1300名官兵列隊，創下歷來最大國賓儀仗隊。外界解讀英國藉此傳遞訊號，盼敦促美方維持對北約的承諾並支持烏克蘭。

美聯社報導，在一連串王室禮儀後，真正的重頭戲將在當地時間18日登場。川普將與英國首相施凱爾在白金漢郡的官邸會晤，討論貿易、科技與地緣政治等議題。根據美方官員，屆時還有多位科技巨頭執行長出席，預計宣布新的科技合作計畫。